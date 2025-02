Xiaomi 15 Ultra: debutto ufficiale fissato per il 26 febbraio

L’attesa per il nuovo Xiaomi 15 Ultra sta per terminare. L’azienda cinese ha scelto il 26 febbraio per la presentazione ufficiale del suo nuovo top di serie. Informazione che è stata rivelata da un’immagine diffusa online. L’evento si terrà alle 19:00 in Cina, corrispondenti alle 12:00 in Italia. A livello mondiale, il dispositivo sarà mostrato al Mobile World Congress di Barcellona. Evento in programma dal 3 al 6 marzo.

Xiaomi 15 Ultra: un concentrato di tecnologia: specifiche e innovazioni

Un breve video, pubblicato insieme al teaser, ha offerto un primo sguardo al design dello smartphone. La parte posteriore ospita un ampio modulo fotografico circolare, in cui trovano posto quattro sensori e un flash LED. Tre delle fotocamere sono allineate nella parte inferiore. Mentre la lente periscopica si trova accanto al marchio Leica. L’aspetto estetico riprende le anticipazioni delle ultime settimane. Il cellulare infatti è stato avvistato in una colorazione nera con finitura ruvida, confermando uno stile premium ed estremamente curato.

Oltre al comparto fotografico di alto livello, lo Xiaomi 15 Ultra si distingue anche per un hardware all’avanguardia. Il display AMOLED LTPO misura 6,73” e offre una risoluzione di 3200x14400px. Il processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm garantirà prestazioni elevate. Esso sarà supportato da configurazioni di memoria fino a 16GB di RAM. Oltre che di 1TB di archiviazione interna nella versione cinese.

Il comparto fotografico è tra i più avanzati della categoria. Sul retro, il brand ha scelto un sensore principale da 50MP Sony LYT900 con apertura f/1.63. Poi un teleobiettivo da 50MP SonyIMX858, un ultra-grandangolare da 50MP Samsung S5KJN5 e una camera periscopica da 200MP con zoom ottico 4,3x. La fotocamera anteriore, invece, sarà un sensore OmniVision OV32B da 32MP.

L’autonomia è un altro punto di forza. Infatti la batteria da 6.000mAh supporta la ricarica cablata da 90W e la ricarica wireless da 50W. Insomma, con tali caratteristiche, Xiaomi 15Ultra si candida come uno degli smartphone più competitivi del 2025. Già pronto a sfidare i migliori top di gamma sul mercato.