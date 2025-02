WhatsApp: tantissimi conti violati da un semplice messaggio

Al giorno d’oggi, mentre utilizzate il vostro smartphone, potrebbe succedere di incappare in una strana comunicazione decisamente poco comprensibile, tantissimi utenti in Italia nello specifico ci stanno segnalando l’arrivo di uno strano messaggio non tramite e-mail o SMS ma addirittura nella loro casella WhatsApp, questo messaggio purtroppo rappresenta una truffa, i truffatori infatti hanno iniziato ad utilizzare come mezzo per diffondere i loro tentativi di truffa il noto social di messaggistica tinto di verde, tutto ciò arriva dal fatto che questi ultimi si sono resi conto che ‎WhatsApp è un ottimo mezzo di comunicazione e consente di raggiungere tantissimi utenti che invece con i mezzi di comunicazione convenzionali non è possibile contattare.

L’obiettivo di queste truffe rimane però sempre lo stesso, si cerca di ingannare la vittima per portarla a condividere informazioni sensibili sulla propria persona in modo da poter utilizzare quelle informazioni a proprio vantaggio e ottenere ad esempio l’accesso alle piattaforme Internet banking della vittima, in modo tale da poter rubare tutti i risparmi contenuti al loro interno, recando dunque un danno non indifferente alla persona che ci casca.

Messaggio truffa

La truffa che sta prendendo largamente piede su WhatsApp è rappresentato da uno strano messaggio che recita al proprio interno una semplice richiesta di tempo e attenzione per scambiare due chiacchiere, in caso di risposta però queste chiacchiere prenderanno forma di un vero e proprio tentativo di inganno per ottenere le info della persona, tale messaggio arriva da un numero sconosciuto con il quale non condividiamo nessun gruppo e con un paese di provenienza decisamente inaspettato e spesso corrispondente a paesi africani, come se non bastasse questo numero a un prefisso altrettanto poco diffuso, nel caso dovesse arrivare anche a voi, la cosa migliore che potete fare è quella di non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che ha cercato di contattarvi, così facendo eviterete ulteriori tentativi di truffa ai vostri danni.