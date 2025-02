Amazon fa CROLLARE il prezzo della friggitrice ad aria Moulinex

La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico che ha conosciuto il suo successo nel corso degli ultimi anni, un prodotto che di base può essere identificato come un piccolo forno ventilato, capace di promettere una cottura con doratura uniforme, e senza l’aggiunta di grassi, proprio grazie al ricircolo d’aria interno. Sul mercato si possono trovare innumerevoli modelli di ottima qualità, come nel caso della Moulinex Easy Fry Max, che oggi possiamo acquistare in promozione su Amazon.

Il modello in questione presenta una capacità di 5 litri, adatta più che altro per una popolazione di 6 persone, con potenza di 1600W, e l’utilizzo su 10 programmi di cottura preimpostati, così da ridurre al minimo l’apporto da parte dell’utilizzatore, o lo studio del prodotto stesso. Il cestello è removibile e facilmente lavabile in lavastoviglie, così da velocizzare la manutenzione e le operazioni di pulizia, ottenendo risultati veloci con il minimo sforzo.

Moulinex: la friggitrice ad aria che costa poco su Amazon

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare una friggitrice ad aria, lo sconto applicato da Amazon sull’acquisto di questa Moulinex Easy Fry Max (modello EZ2458) è davvero molto interessante, si parte da un listino di 149 euro, con l’applicazione della riduzione automatica del 47%, fino a scendere così alla spesa finale da sostenere pari a 79,99 euro. Premete qui per l’acquisto.

Dimensionalmente il prodotto non si allontana troppo dagli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 37,5 x 32,4 x 27,3 centimetri, il form factor è caratteristico, un design molto elegante e funzionale, bello da vedere ed adatto anche a cucine più moderne/recenti. Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte anteriore, dove si trova tutto il necessario per le varie regolazioni, tra cui temperature e tempistiche.