Google Pixel 9 Pro: prezzo da SOGNO su Amazon, lo SCONTO imperdibile

Google Pixel 9 pro è la risposta dell’azienda di Mountain View a tutti i top di gamma di ultima generazione, un prodotto che riesce a racchiudere al proprio interno ogni specifica o caratteristica tecnica tra quelle desiderate dai consumatori, ma allo stesso tempo non presenta un prezzo di vendita particolarmente elevato, o meglio di un gradino inferiore rispetto alla concorrenza.

Lo smartphone lesina se proprio sulla dimensione del display, anche se esiste la variante XL, con diagonale di 6,3 pollici, un LTPO OLED di ottima qualità, che viene impreziosito dalla risoluzione di 1280 x 2856 pixel, ben 495 ppi, un refresh rate a 120Hz, che viene protetto da Gorilla Glass Victus 2 e ben 16 milioni di colori. Il processore è il SoC di Google di ultima generazione, stiamo parlando di Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock che raggiunge 3,1GHz, che si estende con scheda grafica GPU Mali-G715 MC7, oltre a 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna.

Google Pixel 9 Pro: il prezzo in caduta libera su Amazon

La spesa per l’acquisto di Google Pixel 9 pro è davvero in caduta libera, con un investimento finale che gli utenti devono sostenere pari a 849 euro, contro i 1099 euro previsti in origine di listino, senza modifiche particolari alle condizioni di vendita e di acquisto da parte del consumatore stesso. L’ordine è da effettuare premendo questo link.

In un momento storico in cui i produttori fanno a gara all’ultimo pixel, ecco che Google è riuscita a mettere sul mercato un dispositivo dalla qualità sopraffina, dotandolo di 3 sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 48 megapixel, per finire poi con il teleobiettivo da 48 megapixel, con zoom ottico 5X per scattare da lunghe distanze.