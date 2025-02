Samsung Galaxy S25+: su AMAZON sconto PAZZESCO di quasi 400 euro

L’ultima promozione messa a disposizione da parte di Amazon va ad abbracciare un prodotto di ottima qualità, stiamo parlando a tutti gli effetti di un top di gamma di fascia alta appena arrivato sul mercato, è il Samsung Galaxy S24+, che oggi viene a costare quasi 400 euro in meno rispetto al listino originario.

La scheda tecnica di questo dispositivo lo posiziona perfettamente a metà tra Galaxy S24 e S24 Ultra, le sue dimensioni sono relativamente contenute, raggiungono 158,4 x 75,8 x 7,3 millimetri di spessore, con un peso di 190 grammi, e la totale resistenza all’acqua. Sotto il cofano si può trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con GPU Adreno 830, ma anche 12GB di RAM ed una memoria interna variabile (in relazione alla variante selezionata, che ricordiamo comunque non essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD).

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon gratis con le offerte esclusive ed anche regali mai visti, solo sul canale Telegram ufficialmente dedicato.

Samsung Galaxy S25+: lo sconto Amazon è bellissimo

Un risparmio davvero importante vi attende sull’acquisto di questo Samsung Galaxy S25+, infatti gli utenti non dovranno più spendere i 1309 euro previsti originariamente di listino, ma potranno investire 1189 euro per la variante sempre no brand con garanzia di 24 mesi. In aggiunta, nel caso pagaste con Amex avreste altri 100 euro di sconto, che si sommerebbero ad altri 100 euro per i Prime Student, con un prezzo finale ipotetico di 989 euro a questo link.

Il display di Samsung Galaxy S25+ rappresenta uno dei suoi punti di forza, essendo un componente da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3120 pixel, densità di 513 ppi, è un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, che presenta 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori, un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un teleobiettivo zoom 3X.