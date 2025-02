Ferrari si elettrifica: presto in arrivo la prima BEV dell’azienda

Il 9 ottobre 2025 segnerà un momento storico per Ferrari. L’annuncio della sua prima auto completamente elettrica arriva con un carico di aspettative. Ferrari si prepara a cambiare il proprio corso, ma senza rinunciare alla tradizione. L’auto a batteria non sostituirà i modelli termici e ibridi. Resteranno sempre protagonisti, ma un nuovo capitolo si aprirà. Il 2025, infatti, si prospetta come un anno ricco di novità per il Cavallino Rampante. Non è solo l’elettrica a segnare il passo, ma anche una serie di altre vetture attese sul mercato. La Roma e la Ferrari SF90 potrebbero ricevere importanti aggiornamenti, mentre una versione speciale della Ferrari 296 sarà pronta per entusiasmare gli appassionati. E cosa ci riserva il futuro? Due nuovi modelli misteriosi, pronti a svelarsi. Ferrari ha sempre avuto una visione chiara: l’esclusività sopra la quantità. La qualità delle vendite, infatti, resta al primo posto. Anche in un mercato difficile, la casa di Maranello sceglie di limitare le consegne in Cina, pur sapendo che l’elettrico potrebbe essere una grande opportunità.

Nuovo inizio e nuove competizioni per la Ferrari

Anche con nuove sfide da affrontare, Ferrari non perde il suo spirito competitivo unico. Le competizioni motoristiche restano una parte fondamentale della sua identità. L’azienda è decisa a tornare al vertice della Formula 1 e a competere nei campionati Endurance con la forza di una squadra rinvigorita. La sfida è più che mai viva, e Ferrari ha un obiettivo chiaro: vincere. Come affermato dal CEO Benedetto Vigna, il 2025 è solo l’inizio di una nuova era. Con un portafoglio ordini che copre già tutto il 2025 e il 2026, Ferrari ha una base solida su cui costruire il futuro. E se il mercato globale si complica? La Ferrari sa come affrontare anche le difficoltà, senza mai perdere la sua strada. Perché, alla fine, cosa significa restare fedeli alla propria visione se non affrontare il futuro con audacia e con la propria anima intatta?