TIM celebra San Valentino con offerte speciali: smartphone e smartwatch in promo

TIM lancia una nuova promozione in occasione di San Valentino. Dal 6 al 16 febbraio 2025, salvo esaurimento scorte, i clienti di rete mobile potranno acquistare due dispositivi a rate con un’unica offerta 2×1. L’iniziativa prevede una selezione di smartphone e smartwatch Samsung e Motorola. Il tutto a prezzi vantaggiosi e finanziamenti dedicati.

L’offerta include il MotorolaRazr 50 5G insieme al MotoG04s per 15€ al mese per 30 mesi. Lo stesso prezzo è valido per il SamsungGalaxy S24 FE abbinato al GalaxyWatch 7 LTE nella versione da 44mm. Chi preferisce il modello da 40mm dello smartwatch potrà invece acquistarlo con il GalaxyS24FE a 14€ al mese.

TIM: condizioni del finanziamento e vantaggi extra per i clienti

Per accedere alla promozione, l’acquisto deve avvenire tramite finanziamento TIMFin, riservato ai clienti TIM di rete mobile. Ogni pacchetto prevede due finanziamenti separati, uno per ciascun prodotto. Il pagamento delle rate mensili può avvenire con carta di credito, carta di debito o conto corrente. In alcuni casi però, chi sceglie una delle prime due opzioni potrebbe dover versare un anticipo, in base al valore del device scelto.

Il finanziamento TIMFin è soggetto ad approvazione, e il cliente deve leggere attentamente tutte le condizioni prima della sottoscrizione. Se la linea TIM viene disattivata o l’offerta dati richiesta viene cessata, il finanziamento diventa oneroso. In questo caso, il cliente dovrà pagare gli interessi e la rata finale, come avviene per altre offerte rateizzate. Tuttavia, mantenendo attiva la linea e l’offerta dati, TIM coprirà il costo del ticket finale.

Un ulteriore vantaggio per chi aderisce all’offerta è la possibilità di attivare TIMClub. Questa opzione, introdotta il 10 giugno 2024, permette di ottenere fino a tre mesi gratuiti su alcuni servizi. Ma soprattutto di accedere a promo esclusive sui prodotti acquistati a rate.

Dal 13 novembre 2024, TIM Club ha un costo unico di 14,99€. Ma chi acquista tramite l’app MyTIM o il sito ufficiale dell’ operatore può attivare gratuitamente la versione TIMClub Promo. L’ azienda conferma così la sua strategia di fidelizzazione, offrendo soluzioni convenienti ai clienti che scelgono di acquistare nuovi dispositivi con finanziamento.