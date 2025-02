Amazon IMPAZZISCE con lo sconto imperdibile su Apple Watch

Apple Watch è a tutti gli effetti lo smartwatch più desiderato degli ultimi anni, un prodotto che non innova particolarmente nelle specifiche o nelle funzionalità, se non nella possibilità di effettuare l’ECG sulla variante standard (è stato uno dei primi a lanciare la funzione), ma che riesce ad insinuarsi perfettamente all’interno dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, proprio con interazioni immediate, e quasi esenti da difetti/rallentamenti di vario genere. La promozione che oggi potete cogliere al volo su Amazon è davvero molto interessante, proprio perché permette di risparmiare notevolmente sull’acquisto di Apple Watch SE di seconda generazione.

Il modello in offerta prevede una diagonale dello schermo di 40 millimetri, ovvero lo possiamo considerare il più “piccolo” della line-up, adatto a coloro che hanno un polso non particolarmente grande, e che vogliono “nascondere” lo smartwatch alla vista, senza farli spiccare. L’altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la possibilità di collegarsi alla rete internet solo con lo smartphone, non è presente la possibilità di installare una eSIM, in quanto si tratta a tutti gli effetti della variante solo GPS. Il colore è Carbon Neutral con cinturino in tessuto, su Amazon si possono trovare modelli differenti, ma potrebbero presentare altrettanti prezzi.

Apple Watch SE: uno sconto imperdibile su Amazon

Il prezzo consigliato di questo prodotto sarebbe di 259 euro, cifra che negli ultimi 30 giorni era stata ridotta a soli 249 euro, per poi scendere ulteriormente a 199 euro, approfittando in questo modo di uno sconto complessivo del 23%. L’utente lo può acquistare al seguente link.

All’interno della confezione, è bene ricordarlo, è possibile trovare un cinturino di taglia unica, adatto di base per polsi da 130 a 200 millimetri di diametro. In caso contrario dovrete variare la selezione direttamente dalla pagina linkata poco sopra.