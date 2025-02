Sistemi solari: nuovo intervento per il fotovoltaico

A livello mondiale sta aumentando l’impegno costante verso forme di energia più pulite. Ciò allo scopo di realizzare un futuro energetico più sostenibile. In tale scenario, il fotovoltaico ha acquisito un ruolo particolarmente importante. Ciò grazie alla sua capacità di trasformare l’energia del Sole in elettricità. Opzione che rende il fotovoltaico ideale per diminuire le emissioni di gas. Contrastando così il cambiamento climatico. Il rapido sviluppo dei sistemi solari su larga scala ha suscitato, però, alcuni dubbi. In particolare, si fa riferimento al loro impatto sul paesaggio e sull’uso del territorio.

Importanti interventi per i sistemi solari

A tal proposito, nuove ricerche dimostrano che il fotovoltaico può diventare un alleato della biodiversità. Un esempio concreto è rappresentato dagli impianti agrivoltaici. Quest’ultimi combinano la produzione di energia con l’agricoltura. Tali sistemi permettono di utilizzare le aree agricole in modo multifunzionale. I pannelli fotovoltaici forniscono ombra alle colture, proteggendole dal calore. Inoltre, riducono anche l’evaporazione dell’acqua. Mentre il terreno sottostante continua ad essere coltivato. Tale sinergia dimostra che non solo è possibile conciliare produzione energetica e agricoltura. Evidenzia anche che i due settori possono trarre benefici reciproci. Il tutto riducendo la dipendenza dai combustibili fossili.

Un altro aspetto interessante riguarda gli effetti positivi dei sistemi solari sulla fauna e sulla flora locali. Le aree sottostanti i pannelli, se lasciate incolte o seminate con specie autoctone, possono diventare rifugi per insetti impollinatori come api e farfalle. Cruciali per l’equilibrio degli ecosistemi. Anche anfibi, rettili e piccoli mammiferi possono trarne vantaggi. Grazie alla creazione di microclimi. In alcuni casi, tali aree diventano veri e propri corridoi ecologici. Quest’ultimi favoriscono il movimento delle specie in un paesaggio sempre più frammentato. Quanto detto prova che investire in progetti che bilancino la produzione energetica con la tutela della biodiversità è una strategia vincente. Una scelta che favorisce la creazione di un futuro più verde e sostenibile per tutti.