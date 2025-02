WhatsApp: una richiesta di tempo fa perdere tutti i risparmi

Al giorno d’oggi, ogni utente connesso al mondo del web è sottoposto a pericoli costanti rappresentati dai tentativi di truffa online che vengono perpetrati in tutto il mondo tramite i mezzi di comunicazione digitali che cercano di contattare il maggior numero di vittime possibili con l’obiettivo di penetrare all’interno della loro vita digitale privata, in modo da ottenere informazioni sensibili da poter utilizzare a proprio vantaggio in una miriade di furti o violazioni.

Recentemente però i truffatori hanno evoluto la loro strategia di truffa e sfruttano come mezzo di comunicazione e di contatto non più i canali di comunicazione standard come SMS o mail, bensì il social di messaggistica istantanea più utilizzato in tutto il mondo che consente di accedere a una platea di utenti a dir poco sconfinata, aumentando in diretta conseguenza anche le probabilità di successo dei tentativi di truffa, il social in questione è rappresentato da WhatsApp e consente ai truffatori di colpire virtualmente chiunque a condizione di avere il suo numero di telefono.

La truffa in questione è arrivata anche in Italia e sta colpendo tantissimi utenti che ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi con all’interno un corpo testo decisamente ambiguo, scopriamo insieme di cosa si tratta per imparare a difenderci e non cadere in pieno nel tentativo di truffa in arrivo.

Il messaggio incriminato

Il messaggio in questione si presenta sottoforma di una semplice richiesta di tempo da parte dell’utente che vi contatta, in caso di risposta però prenderà corpo la truffa vera e propria che cercherà di rubare i vostri dati sensibili con l’inganno, nello specifico questo messaggio arriva da un numero sconosciuto, il cui prefisso è decisamente poco comune in Italia e il paese di provenienza e altrettanto inaspettato, grazie al WhatsApp potete anche notare che tale numero non condivide nessun gruppo con voi a riprova che non si tratta di una persona presente all’interno della vostra cerchia di conoscenze, in caso doveste riscontrare tutti questi elementi tutti insieme la cosa migliore da fare e non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato in modo da evitare ulteriori tentativi di conversazione e proteggervi da qualsiasi pericolo.