Truffa phishing per rubare dati e soldi agli utenti, il messaggio

Gli inganni sono diventati ormai molto frequenti e gli utenti che ci cascano, altrettanto. Purtroppo anche oggi la discussione riguarda una truffa che avviene con la celebre tecnica del phishing, ormai conosciuta da molti. In basso c’è un testo che avrebbe messo in difficoltà più persone, anche quelle apparentemente più esperte. State molto attenti in quanto basta veramente un clic per farsi fregare senza neanche rendersene conto.

La nuova truffa è arrivata: il messaggio phishing che frega gli utenti è questo qui

Ne arrivano tantissimi di messaggi molto particolari che finiscono per fregare le persone senza che neanche se ne accorgano. Oggi è la volta di un testo scritto apparentemente da una donna, che però non è altro che la creazione immaginaria di alcuni truffatori che se ne servono per abbindolare le povere vittime. Il testo vede questa ragazza invitare il malcapitato ad una conoscenza mediante un sito di incontri, anche questo inesistente ovviamente.

Tu clicca sul link per recarsi al fantomatico sito, non fa altro che aprire un form da compilare con i propri dati. È in questo modo che i truffatori riescono a trafugare i dati personali della vittima, proseguendo fino ad arrivare ai dati delle carte di credito. Ecco il messaggio completo a cui stare attenti:

“Ciao,

scrivo per invitarvi a conoscermi.

Mi chiamo Adelia, sono una donna che si assume tutti i rischi della vita, soprattutto quando se lo merita.

Quando si tratta dei miei sogni, non esiterò a farlo. Sono qui per prendermi una pausa dallo stress quotidiano della mia vita e della mia carriera.

Sono qui solo per divertirmi un po’. Niente di speciale. E ti suggerisco di darci il nostro primo appuntamento casuale.

Ecco il mio profilo di contatto Adelia_ivy_81, l’accesso è concesso dopo la registrazione.

Non vedo l’ora che arrivi questa splendida giornata.“