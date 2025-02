Amazon SHOCK: lo sconto sul Samsung Galaxy Tab A9 è INCREDIBILE

Gli utenti oggi si ritrovano a poter approfittare di uno dei migliori sconti in circolazione, applicato direttamente sul Samsung Galaxy Tab A9, un tablet che accoglie le migliori specifiche e prestazioni, almeno per quanto riguarda la sua fascia di prezzo, mettendole a disposizione degli utenti che non vogliono spendere più di 150 euro per il suo acquisto su Amazon (ma anche meno).

Alla base del prodotto troviamo un relativamente ampio display da 8,7 pollici di diagonale, trattasi di un TFT LCD con refresh rate fisso a 60Hz, comunque di discreta qualità, e dotato di cornici sufficientemente sottili su tutti i bordi. Di base viene reso disponibile con sistema operativo Android 13, ma è comunque possibile installare tutti gli aggiornamenti più recenti, compresa la sicurezza Google. Il processore è un MediaTek MT8781, octa-core che prevede, nella nostra versione, una configurazione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile utilizzando una microSD).

Scoprite subito le offerte Amazon con i codici sconto gratis che potete avere solo con il canale Telegram ufficiale interamente dedicato.

Samsung Galaxy Tab A9: offerta mai vista su Amazon

Acquistare questo Samsung Galaxy Tab A9 richiede tutto fuorché un grande sforzo economico, almeno considerando gli standard di mercato odierni, con un valore consigliato, per la variante da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, di 189 euro, ridotto del 37% da parte di Amazon, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 119 euro. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Il prodotto presenta una batteria da 5100mAh, un quantitativo nel complesso più che sufficiente per riuscire a tutti gli effetti a garantire una usabilità quotidiana molto buona, anche duratura nel corso del tempo. La variante oggetto del nostro articolo è stata commercializzata nel corso del 2023, non è recentissima, sebbene sia ancora sufficientemente valida e performante in termini di prestazioni generali cui gli utenti possono accedere.