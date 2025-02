Cambiamento climatico: in arrivo una nuova strategia

Le zone umide rappresentano un’ecosistema prezioso. Eppure continua ad essere minacciato. Tali territori, caratterizzati da suoli saturi d’acqua per lunghi periodi o in modo permanente, offrono continui benefici. Quest’ultimi spaziano dalla regolazione climatica alla conservazione della biodiversità. Ciò li rende indispensabili per il benessere dell’intero pianeta. La loro importanza, però, è spesso sottovalutata. Tali zone continuano ad essere degradate dal cambiamento climatico. O perse ad un ritmo allarmante.

Cambiamento climatico: ecco cosa accade alle zone umide

Un significativo aspetto relativo a suddette aree è la loro capacità di funzionare come “polmoni verdi“. Le zone umide prelevano grandi quantità di anidride carbonica. Inoltre, contriscono alla mitigazione del cambiamento climatico. I terreni saturi rallentano il processo di decomposizione, permettendo l’accumulo di materia organica e la conservazione del carbonio. Tale processo crea ambienti che non solo immagazzinano gas serra, ma favoriscono anche una produttività vegetale straordinaria.

Le zone umide non sono solo fondamentali per il clima, ma anche per la biodiversità. Occupano una piccola percentuale della superficie terrestre. Eppure, ospitano una varietà incredibile di flora e fauna. Specie migratorie, anfibi, uccelli e pesci dipendono da tali ecosistemi per nutrirsi, riprodursi e sopravvivere. Molte specie a rischio trovano nelle zone umide un rifugio sicuro. Rendendole un hotspot di biodiversità cruciale per preservare gli equilibri naturali.

Inoltre, le zone umide offrono servizi ecosistemici essenziali. Quest’ultime, infatti, agiscono come barriere naturali contro le inondazioni. In tal modo riescono a ridurre l’impatto degli eventi climatici estremi. Sviluppati a causa del continuo cambiamento climatico. Il progresso, però, sta avendo un impatto devastante su tali ecosistemi. Tra i principali intoppi ci sono la conversione delle zone umide in terreni agricoli, l’urbanizzazione e l’inquinamento. Tutto ciò ha causato la perdita di oltre il 50% di tali territori. Proteggere le zone umide esistenti e recuperare quelle danneggiate è una priorità ecologica. E non solo. Rappresenta una necessità urgente. Ciò al fine di garantire un futuro sostenibile.