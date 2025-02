Auto, ACEA: utile una soluzione per il problema delle multe

Multe ed emissioni di CO2 continuano ad essere una delle problematiche principali a cui dovrà far fronte il settore auto. Da ormai alcuni mesi non si fa altro che parlare delle conseguenze che avrà l’imposizione di nuove regole legate ai nuovi limiti sulle emissioni che le case automobilistiche sono costrette a rispettare. A tal proposito, anche ACEA ha deciso di intervenire con l’intento di riuscire ad ottenere alcune soluzioni rapide da parte dell’Unione Europea.

Non a caso, infatti, nelle scorse settimane l’associazione europea dei costruttori ha deciso di proseguire con una serie di richieste per ottenere una soluzione rapida da Bruxelles. Soluzione che si tiene inevitabilmente indispensabile per il problema delle multe. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Auto: ACEA interviene per una soluzione valida

Il problema delle multe per le case automobilistiche che nel 2025 potrebbero non rispettare i nuovi limiti sulle emissioni non fa altro che preoccupare. Non a caso, infatti, le conseguenze per coloro che non riusciranno a rimanere entro i limiti stabiliti saranno piuttosto pesanti in termini di costi da sostenere. Ancora una volta il settore delle quattro ruote deve fare i conti con una vera e propria problematica che potrebbe contribuire ulteriormente a danneggiarlo. Non dimentichiamo che attualmente è in corso una crisi che sta interessando diversi costruttori automobilistici. Costruttori che stanno valutando chiusure di stabilimenti e conseguenti licenziamenti dei lavoratori.

Non dimentichiamo che con le nuove norme i produttori di auto e furgoni rischiano di dover pagare fino a 16 miliardi di euro, con conseguenti costi direttamente connessi con il bisogno di rispettare le normative. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per comprendere se saranno trovate soluzioni migliori.

Naturalmente non sarà possibile tornare indietro, come sottolinea la stessa ACEA. Quel che ci si aspetta è certamente un una soluzione derivante dal Dialogo Strategico sul tema delle multe, come una maggiore flessibilità.