Amazon SHOCK: sconto di 400 euro su Honor Magic7 Pro solo OGGI

La promozione che gli utenti possono scoprire sin da subito su Amazon, va a coinvolgere l’Honor Magic7 Pro, uno smartphone di ultima generazione, di fascia altissima, che riesce a distinguersi dalla massa con una scheda tecnica di alto livello, oltre a prestazioni da primo della classe.

Lo smartphone viene dotato di un display da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione 1280 x 2800 pixel, presentando a tutti gli effetti 453 ppi, con tecnologia LTPO OLED (il che permette di scendere fino a 1Hz di refresh rate) ed un massimo di 120Hz. Il processore è l’ultimo top di gamma di Qualcomm, stiamo parlando di Snapdragon 8 Elite, condito con GPU Adreno 830, ed una configurazione che prevede 16GB di RAM, oltre ad un quantitativo di memoria interna variabile, in base alla variante che andrete a scegliere di acquistare, ma la cui ROM non è espandibile tramite l’ausilio di una microSD.

Aprite subito il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, dove potete trovare i codici sconto gratis, prodotti in regalo, e tantissimi sconti speciali.

Amazon: sconto da non perdere su Honor Magic7 Pro

Honor Magic7 Pro è il top di gamma che dovete acquistare oggi, un prodotto completo in ogni sua parte, che rientra perfettamente nella fascia alta del settore, e che allo stesso tempo presenta un forte sconto su Amazon. Più precisamente è prevista una riduzione di base di 210 euro, che abbassa il listino di 1299,90 euro fino a 1083,99 euro, ma a questo punto entra in gioco l’altro sconto Amazon, ovvero il coupon del valore di 200 euro che viene applicato in automatico al momento del pagamento, cosicché si possano investire solamente 883,99 euro per il suo acquisto (sempre con garanzia di 2 anni e no brand). Compratelo premendo qui.

A differenza degli altri top di gamma, come Samsung Galaxy S25 Ultra o simili, il comparto fotografico viene impreziosito dalla presenza di un sensore teleobiettivo da 200 megapixel con zoom ottico 3X, affiancato poi da un sensore principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare sempre da 50 megapixel.