Kena, promo SHOCK se sei a corto di giga

Nonostante al giorno d’oggi le offerte di rete mobile includano una grande quantità di giga per navigare, può capitare di terminare il traffico dati. Per questa eventualità, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco deciso di proporre una fantastica promo aggiuntiva. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo aggiuntiva denominata Kena SOS 48 Ore. Quest’ultima darà la possibilità agli utenti di navigare ancora in tranquillità per altre 48 ore a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena, promo shock a soli 0,99 euro se sei a corto di giga per navigare

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di rendere disponibile una nuova promo aggiuntiva piuttosto conveniente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata Kena SOS 48 Ore. Quest’ultima è stata pensata per tutti gli utenti che hanno terminato improvvisamente i giga e che hanno la necessità di navigare in internet.

In questo caso, attivando la promo in questione, gli utenti potranno continuare a navigare senza problemi. In questi ultimi giorni, ad alcuni già clienti Kena Mobile sta proponendo ben 10 GB di traffico dati extra sempre allo stesso costo di 0,99 euro per 48 ore. In passato, questa promo prevedeva 1 GB di traffico dati extra. In ogni caso, gli utenti potranno scegliere se ricevere questi giga extra per 48 ore, per una settimana, per 15 giorni o per un mese.

Questo sarà possibile attivando una delle promo aggiuntive alternative, denominate sempre Kena SOS 48 Ore, Kena SOS Week, Kena SOS 15 Giorni e Kena SOS Mese. Per attivare una di queste promozioni, gli utenti dovranno recarsi nell’app ufficiale MyKena nella sezione apposita. L’operatore non applicherà nessun costo di attivazione per queste promozioni. In ogni caso, la promo si disattiverà in maniera automatica allo scadere dei giorni prestabiliti.

Insomma, si tratta di promozioni piuttosto utili che l’operatore virtuale Kena Mobile sta mettendo a disposizione dei propri utenti di rete mobile.