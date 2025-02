Auto usate sempre più richieste: nel 2024 percentuale in crescita

In un mercato automotive sempre più ricco di modelli che i costruttori portano al debutto non mancano le alternative che vengono proposte per poter risparmiare sull’acquisto di una vettura. Non a caso, infatti, il mercato delle auto usate è una delle soluzioni che gli utenti tengono sempre in considerazione nel momento in cui si trovano a dover cambiare la propria vettura.

Nel nostro Paese, il mercato delle auto usate sembra essere un’alternativa sempre più gettonata. Secondo i dati diffusi, infatti, in Italia la percentuale di vendite relative alla vendita di auto usate è cresciuta sostanzialmente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Auto usate: cresce il mercato rispetto al passato

Comprare una nuova auto, come ben sappiamo, richiede all’utente di sostenere un costo decisamente elevato. L’alternativa del mercato delle auto usate, proprio per questo motivo, sta diventando sempre più comune. Nello specifico, alcuni dati diffusi sul mercato delle auto usate in Italia rendono noto che il 2024 ha registrato un totale di oltre 3,1 milioni di passaggi di proprietà al netto delle minivolture e +8,3% rispetto al 2023.

L’analisi diffusa mostra come il diesel continua a mantenere la quota principale con un 44,4%, seguita dalle vetture a benzina che registrano un 35,6%. Non manca, inoltre, l’interesse per le ibride con un 10,8%. Per quanto riguarda le BEV, invece, sono ancora al di sotto dell’1%.

In merito al budget emerge che la spesa per l’acquisto di un’auto continua a scendere e gli utenti hanno intenzione di acquistare un’auto usata prevedono di spendere in media una cifra pari ai 18.000 euro.

Una tendenza ad acquistare auto usate che deriva da un constante aumento del costo delle vetture nuove che i costruttori portano sul mercato. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’andamento delle vendite di usate nel nostro Paese. Sarà destinato a crescere ulteriormente rubando una netta percentuale alle novità del settore?