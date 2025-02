Jeep Cherokee: le foto spia di un nuovo modello

Le novità del settore delle quattro ruote sono sempre più numerose e non fanno altro che attirare l’attenzione degli appassionati. L’ultima arriva proprio dal produttore statunitense Jeep che continua a lavorare al fine di portare sul mercato modelli prestazionali. In seguito alla produzione della Jeep Cherokee il costruttore lasciò alcune speranza in merito al modello. Oggi, ad attirare l’attenzione di tutti, alcune foto spia che vedono la Cherokee come protagonista.

Probabilmente una delle novità che andranno a riguardare questo modello del marchio statunitense sarà un cambio di nome. La stessa Stellantis ha fatto sapere che probabilmente il nome non sarà più lo stesso. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Jeep Cherokee: diffuse alcune foto spia

La diffusione di foto spia prima del lancio ufficiale di un veicolo rappresentano sempre un elemento indispensabile per poter avere un’idea più chiara prima del debutto. Nel caso della Jeep Cherokee, le foto diffuse mostrano un muletto ancora camuffato con pellicole ed elementi che nascondono il design vero e proprio. Nonostante ciò, possibile intuire alcuni dettagli che andranno a contraddistinguere il nuovo modello. Prestando attenzione, infatti, il camuffamento sul frontale lascia comunque intravedere la presenza della classica griglia a 7 feritoie. Griglia che come ben sappiamo rappresenta un elemento comune a tutte Jeep. Inoltre, dalle foto spia alcuni elementi ricordano lo stile della nuova Wagoneer S.

Per quanto riguarda i dettagli più tecnici, probabilmente la vettura sarà basata sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis. Secondo quanto diffuso, però, il costruttore non procederà con la realizzazione di una versione 100% elettrica. Naturalmente non sappiamo se successivamente l’azienda statunitense deciderà di ampliare la gamma con una versione elettrificata.

Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per venire a conoscenza di alcuni nuovi dettagli in attesa che la nuova erede della Jeep Cherokee faccia il suo debutto ufficiale.