Amazon, 2024 da record: 9 miliardi di consegne veloci e 135€ di risparmio per ogni utente

Lo scorso anno è stato clamoroso per Amazon che ha totalizzato nuovi record eccezionali. L’azienda che domina nel settore e-commerce infatti è riuscita a garantire un numero di consegne pazzesco, totalizzando oltre 9 miliardi di prodotti consegnati entro 24 ore o addirittura durante la giornata in tutto il mondo. Questi dati sono straordinari a tal punto da stabilire un record senza alcun tipo di precedente.

Tenendo conto soprattutto dell’Italia, il servizio Prime è stato in grado di garantire agli utenti un grande vantaggio. Si parla infatti di un risparmio in media per ogni persona iscritta al servizio di quasi 135 €. Tutto ciò solo grazie alle spedizioni rapide e senza i costi aggiuntivi, una cifra che supera di oltre due volte e mezzo il prezzo dell’abbonamento annuale.

207 minuti per consegnare cibo per gatti: il record italiano

Tra i tanti pacchi recapitati in tempi record, uno dei più veloci è stato quello di Brandizzo, in provincia di Torino, dove un cliente ha ricevuto il cibo per il suo gatto in soli 207 minuti dall’ordine.

Le consegne in giornata sono sempre più apprezzate dagli utenti Prime in Italia, con migliaia di persone che nel 2024 hanno scelto questa opzione. Tra le categorie più richieste spiccano prodotti per la casa, libri, articoli per la salute e la cura della persona.

Amazon investe per consegne ancora più rapide

L’obiettivo ora è fare ancora meglio ed è per questo che Amazon ha annunciato di avere in programma investimenti mostruosi per il futuro. Si parla di oltre 700 milioni di euro per i centri logistici in Europa. È in questo modo che il sistema di distribuzione diventerà molto più rapido nonché sicuro ed efficiente sia per chi ci lavora che per il cliente.

I prodotti più acquistati con consegna ultra-rapida

Tra i prodotti più richiesti nel 2024 dagli utenti italiani con spedizione in giornata o entro 24 ore, spiccano: