CoopVoce Extra 300, ritorna la promo FOLLE di CoopVoce

Qualche giorno fa, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce aveva anticipato il ritorno di una delle sue offerte bomba dedicate alla telefonia mobile. Proprio ieri, in particolare, è dunque ritornata a disposizione degli utenti la favolosa offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, offre una quantità extra di giga rispetto a tutte le altre offerte proposte dall’operatore. Secondo quanto riportato, l’operatore ha dunque fatto ritornare questa promo e rimarrà disponibile all’attivazione per circa un mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Extra 300, ritorna la super promo shock dell’operatore virtuale CoopVoce

Durante la giornata di ieri l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto tornare ufficialmente a disposizione degli utenti un’offerta di rete mobile davvero strepitosa e molto apprezzata in passato. Come già accennato un apertura, l’offerta in questione si chiama CoopVoce Extra 300. Stando a quanto riportato ufficialmente, l’offerta sarà disponibile all’attivazione sia online sul sito dell’operatore sia nei negozi fisici aderenti per circa un mese da oggi.

Gli utenti avranno infatti tempo fino al prossimo 5 marzo 2025 per poter attivare questa offerta sul proprio numero. In particolare, la promo è rivolta a tutti i nuovi clienti di CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero sia da chi è già cliente di CoopVoce e desidera effettuare un cambio offerta.

Si tratta ovviamente di un’occasione davvero Imperdibile per passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Nello specifico, l’offerta CoopVoce Extra 300 arriva ad offrire agli utenti ogni mese una quantità enorme di traffico dati. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese fino a ben 300 GB di traffico dati e questi saranno validi per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Per questa offerta, il costo è pari a 9,90 euro al mese e l’operatore sta inoltre offrendo il costo di attivazione e il costo della scheda sim gratuitamente.