WindTre e l’offerta Call Your Country Plus: nuove funzionalità e connessione 5G

A partire dal 31 gennaio 2025, WindTre ha introdotto importanti novità. In particolare per i nuovi clienti stranieri che accedono all’offerta Call Your Country Plus. Una soluzione che ora include l’accesso alla rete 5G.

Questa modifica riguarda le attivazioni effettuate dopo tale data e contribuisce a rendere tale offerta ancora più interessante per chi desidera una connessione veloce e un pacchetto ricco di minuti e dati. Già disponibile nei negozi dal 6 febbraio 2024, la promo è attivabile anche online.

Consentendo così a più clienti di attivarla comodamente dal sito ufficiale dell’operatore e direttamente a casa propria. Il prezzo resta invariato a 8,99€ al mese, ma con un valore aggiunto importante. Infatti i 100GB di traffico dati mensili sono ora utilizzabili anche in 5G, a velocità fino a 2Gbps in download.

WindTre: caratteristiche e condizioni, tutti i vantaggi del 5G

Questa promo è pensata per coloro che desiderano comunicare in modo conveniente, sia a livello nazionale che internazionale. Oltre ai 100 giga, i clienti potranno contare anche su minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e 300minuti verso 53 Paesi esteri. Se poi sarà superato il limite mensile di traffico dati o effettuato chiamate verso numeri non inclusi, sono previste tariffe agevolate. Cosa che rende il suo utilizzo ancora più conveniente. In più, è possibile attivare la SIM senza costi extra. Infatti basta pagare solo il prezzo di 10€ per la scheda telefonica stessa.

L’abilitazione alla rete 5G è uno dei suoi principali punti di forza. In quanto consente di navigare a una velocità di connessione superiore rispetto al 4G. Attualmente infatti, WindTre copre il 97,1% della popolazione in 4G e il 77% in 5G TDD. Garantendo una buona qualità della rete in molte zone. Nonostante ciò, la velocità di navigazione potrà arrivare a un massimo di 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Un valore che garantisce prestazioni superiori per chi utilizza il 5G nelle aree coperte.

Ma non è finita qui. Poiché l’offerta Call Your Country Plus si distingue anche per l’assenza di costi di attivazione. Insomma, risparmierete fin da subito.

Servizi extra e ulteriori agevolazioni

Per quanto riguarda i pagamenti, l’operatore offre diverse opzioni. Tra cui l’ utilizzo del servizio Easy Pay, che consente di scegliere se pagare in un’unica soluzione o suddividerla in rate mensili. In caso di mancato rinnovo del credito, è previsto un sistema di ricarica ritardata che consente di continuare a utilizzare il traffico per un periodo aggiuntivo. Ciò con un costo minimo di 0,99 centesimi per un giorno di utilizzo.

Anche in roaming, l’offerta si conferma vantaggiosa. Gli utenti infatti, possono utilizzare i minuti e gli SMS inclusi in Italia anche nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Però, è importante notare che per i dati, è previsto un limite di 11,40GB al mese per il 2025. Se questo viene superato, verranno applicate tariffe extra.