Sfruttare la tecnologia per rendere le città più sicure è l’obiettivo del progetto 5G4LIVES. Un’iniziativa europea a cui ha aderito WindTre. Grazie all’integrazione tra reti 5G, droni e sensori avanzati, sarà possibile monitorare in tempo reale il territorio. Oltre che prevenire emergenze e migliorare la gestione dei soccorsi.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Italia ed Estonia all’interno di un programma dell’UE. Questo si concentra su due aspetti fondamentali. Ovvero la sicurezza urbana e la protezione dell’ambiente. I droni saranno equipaggiati con sensori a infrarossi. Essi sorvoleranno intere aree per individuare incendi e valutare le condizioni del territorio. Da qui, se necessario, provvederanno a segnalare situazioni di pericolo per persone e animali. La capacità di analizzare rapidamente i dati raccolti consentirà alle autorità di intervenire all’ istante. Tempestività ed efficienza saranno quindi maggiormente garantiti.

WindTre: tante novità per città più sicure

Il Comune e il Politecnico di Torino sono tra i partner principali. In quanto contribuiscono allo sviluppo e all’implementazione delle tecnologie necessarie per il monitoraggio aereo. Grazie alla connessione offerta dal 5G, le informazioni raccolte verranno elaborate in tempo reale. Così da migliorare la capacità di risposta alle emergenze. Ma soprattutto per ridurre i rischi legati a incendi e disastri ambientali.

Oltre a WindTre e agli enti torinesi, sono coinvolti anche importanti partner internazionali. Tra cui Rīgas pilsētas pašvaldība, Latvijas Mobilais TelefonsSIA, Elektroniskie Sakari e VEFresh. Il lavoro comune di aziende, amministrazioni pubbliche e istituti di ricerca consentirà di provare nuove soluzioni per la tutela del territorio e la gestione delle emergenze.

L’integrazione tra droni e rete-5G rappresenta dunque un passo avanti fondamentale nel campo della prevenzione e della protezione urbana. I sensori installati su questi dispositivi permetteranno di rilevare anomalie con una precisione mai raggiunta prima. In più ridurranno i tempi di intervento e miglioreranno la protezione delle aree a rischio. Insomma, ci stiamo avvicinando sempre più verso la realizzazione delle cosiddette smart city.