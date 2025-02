Google Maps: ora ci sono nuove icone auto ma solo su Android

Dopo un primo test su iOS, Google sta finalmente portando su Android una maggiore personalizzazione dell’icona auto su Google Maps. L’opzione, già presente dal 2020 con un set limitato di modelli, ora si amplia con nuovi veicoli e colori, offrendo un’esperienza più personalizzata durante la navigazione.

Nuove icone e più scelta per gli utenti Android

Fino a oggi, Google Maps permetteva di scegliere tra tre icone predefinite:

Berlina rossa ;

; SUV giallo ;

; Pickup verde ;

; Oppure il classico indicatore a freccia.

Con il nuovo aggiornamento, arrivano più opzioni, tra cui:

Berlina di lusso ;

; Fuoristrada robusto ;

; SUV ;

; Auto sportiva ;

; Hatchback.

Anche la palette di colori si amplia, con otto varianti disponibili:

Bianco Ghiaccio ;

; Nero Notte ;

; Grigio Cenere ;

; Rosso Papavero ;

; Blu Cielo ;

; Giallo Sole ;

; Verde Acqua ;

; Magenta Tramonto.

Gli utenti che non vogliono cambiare possono comunque mantenere le icone classiche, che resteranno disponibili nel carousel di selezione.

Quando e come attivare la nuova funzione?

Al momento, la novità è in fase di rollout graduale: alcuni utenti Android hanno già accesso alle nuove icone, mentre altri dovranno aspettare ancora un po’. Anche su iOS il rollout non è stato immediato per tutti, quindi è probabile che Google rilasci la funzione in modo progressivo.

Per personalizzare la tua icona su Google Maps, segui questi passaggi:

Avvia un percorso di navigazione su Google Maps; Tocca l’icona attuale del veicolo; Scorri tra le opzioni disponibili e seleziona quella che preferisci; Scegli il colore che più ti piace e conferma la selezione.

Google Maps si avvicina sempre più a Waze

L’introduzione di nuove opzioni di personalizzazione arriva dopo l’acquisizione di Waze da parte di Google. Di certo qualcuno aveva visto un divario molto ampio tra le due piattaforme di navigazione, ma ora si sta assottigliando.

Molti utenti potrebbero non vedere ancora disponibili le novità in questione, ma basterà attendere al massimo qualche settimana. L’aggiornamento è infatti in fase di distribuzione.