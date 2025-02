Vivo V50, trapelano le prime immagini hands-on

In questi ultimi giorni il produttore tech Vivo ha pubblicato in rete numerosi teaser riguardanti il suo prossimo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo Vivo V50, il quale dovrebbe essere annunciato inizialmente per il mercato indiano durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 17 febbraio 2025. Nonostante manchino quindi pochi giorni al suo arrivo, sono da poco state pubblicate in rete delle prime immagini hands-on del nuovo device dell’azienda.

Vivo V50, emergono in rete le prime immagini hands-on del nuovo device

Nel corso delle ultime ore sono state avvistate in rete le prime immagini hands-on del prossimo smartphone di punta del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il prossimo Vivo V50 e il suo debutto è previsto per il prossimo 17 febbraio 2025. Nello specifico, da queste immagini dal vivo possiamo osservare il nuovo smartphone dell’azienda in una delle sue future colorazioni ufficiali.

Si tratta della colorazione blu che dovrebbe essere denominata Starry Blue. Sul retro, è poi possibile osservare il design del modulo fotografico di questo device. Le immagini hanno poi catturato la schermata delle impostazioni, da cui è possibile carpire alcune delle specifiche tecniche. Secondo quanto riportato, il nuovo device dell’azienda Vivo sarà alimentato da un noto processore di casa Qualcomm.

Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 7 Gen 3. Questo modello sembra inoltre essere supportato dal taglio di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. È comunque molto probabile che al debutto saranno resi disponibili altri tagli di memoria. Oltre a questo, è stata confermata la versione del software che sarà installata a bordo. Sarà Android 15 e ci sarà l’interfaccia utente Funtouch OS 15.

Ricordiamo che il prossimo Vivo V50 potrà vantare tante altre feature di rilievo. Tra queste, dovrebbe esserci un display con tecnologia AMOLED da 6.78 pollici con una risoluzione pari a 1.5K.