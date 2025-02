TIM annuncia aumenti dal 2025: rincari e alternative per i clienti

Dal prossimo 8 marzo 2025, TIM introdurrà una nuovo cambiamento delle tariffe per alcuni clienti con offerte ricaricabili. Il costo mensile aumenterà di 1,99€. Una modifica che segue il precedente incremento applicato a dicembre 2024. L’operatore ha annunciato tale modifica il 3 febbraio 2025 sul proprio sito ufficiale. Giustificando il tutto per ragioni di necessità economiche legate all’evoluzione del mercato attuale.

Gli utenti coinvolti stanno ricevendo un SMS informativo con i dettagli della modifica e le eventuali alternative disponibili. TIM ha messo a disposizione diversi canali di assistenza per ottenere chiarimenti. Tra cui il ServizioClienti 119, il numero gratuito 409164 e l’area MyTIM accessibile da app e web. Chi però, non desidera accettare l’aumento potrà scegliere un’offerta dedicata che mantiene lo stesso prezzo ma aggiunge 2GB di traffico dati extra. Per attivarla, basta inviare un SMS con il testo “CONFERMO ON” al 40916 entro il 28 febbraio 2025.

TIM: bonus 50GB o 5G Ultra per chi accetta l’ aumento

Coloro che, invece, non accettano alcuna variazione contrattuale avranno la possibilità di recedere senza costi o passare a un altro operatore. Per farlo, dovrà comunicare la propria decisione entro il 7 aprile 2025 compilando il modulo di recesso online. Il quale poi dovrà essere inviato via PEC o recarsi presso un punto vendita TIM.

È importante verificare l’eventuale presenza di pagamenti residui su dispositivi acquistati a rate. Poiché, in alcuni casi, sarà necessario saldare il totale prima di concludere il contratto.

Alcuni clienti coinvolti nella rimodulazione potranno però beneficiare di un’opzione gratuita per migliorare la propria offerta. TIM offre infatti due possibilità. La prima prevede un pacchetto di 50GB extra al mese o l’abilitazione alla rete 5G Ultra. Per attivarla basta inviare un SMS con il testo “50GIGA ON” al numero 40916.

In alternativa, chi preferisce il 5GUltra può attivarlo gratuitamente con un SMS contenente il testo “5GON”.

L’accesso alla rete 5G Ultra consente di navigare a velocità fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload. Ad ogni modo, per sfruttare il servizio, è necessario un device compatibile e trovarsi in un’area coperta dalla rete TIM.