Gran Turismo 7 batte il record della pista, è il titolo più redditizio

Tra tutti i capitoli della saga, Gran Turismo 7 primeggia sotto una specifica voce: gli incassi. L’ultimo capitolo della serie di videogiochi di simulazione di guida sviluppata da Polyphony Digital, risulta essere quello che ha registrato il maggior numero di incassi. E se questo non è abbastanza, Gran Turismo 7 ha conquistato la pole position senza essere il gioco più venduto del franchise. Infatti, considerandone le copie vendute non riesce neanche a collocarsi sul podio, ma si conferma in top 5.

Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 a novembre si collocava solamente alla ventesima posizione nella classifica dei titoli più venduti, mentre a dicembre è salito in nona posizione. Sicuramente si è reso il protagonista di una bellissima gara in rimonta.

Cosa c’è dietro un tale incremento delle copie piazzate di Gran Turismo 7?

Questo super aumento delle vendite probabilmente è legato all’uscita di My First Gran Turismo, un’edizione ridotta del gioco e free-to-play lanciata lo scorso 6 dicembre. Il lancio di questa versione gratuita e ridotta ha certamente catturato un pubblico più vasto, arrivando anche a quelle persone che erano indecise se comprare o meno il gioco, in questo modo si ha avuto a tutti gli effetti la possibilità di testarlo, toccarlo con mano da vicino, per scoprire tutti i suoi incredibili pregi, oltre proprio ad una grafica di livello nettamente superiore. Gran Turismo 7 rappresenta per molti il giusto compromesso tra simulazione e realismo, innalzando notevolmente il livello qualitativo in termini grafici, oltre che di giocabilità che risulta essere alla portata di quasi tutti.

Dunque, dopo molto tempo e molti capitoli questa saga storica di PlayStation si conferma capace di catturare il pubblico: segnale che quasi ci garantisce l’uscita di altri Gran Turismo nel futuro. La domanda da farsi è: li vedremo su PS5, o arriveranno più in là con le console next-gen di Sony, quindi con le PlayStation 6?