Occhiali smart e maculopatia: ecco come migliorare la visibilità

La degenerazione maculare rappresenta una delle cause di perdita della vista negli anziani. Tale patologia compromette la qualità della vista di milioni di persone. Nonostante i progressi in ambito medico, una cura definitiva sembra lontana. A tal proposito, l’innovazione tecnologica sta aprendo nuove prospettive. Ciò al fine di migliorare la vita di chi è affetto da questa condizione. Una delle soluzioni più promettenti è rappresentata dagli occhiali smart sviluppati da Soliddd Corp. I nuovi dispositivi, chiamati SolidddVision non mirano a curare la maculopatia, ma ad aggirarne i sintomi. Ciò sfruttando al meglio la parte ancora sana della retina.

Nuovi occhiali smart che intervengono sulla maculopatia

La patologia danneggia principalmente la macula, ossia la porzione centrale della retina. Ovvero l’area responsabile della visione dettagliata e precisa. Ciò porta a una graduale perdita della vista centrale, che può evolvere fino alla cecità completa. La parte periferica della retina, però, rimane intatta più a lungo. Per questo motivo, può essere utilizzata per compensare almeno in parte le conseguenze della malattia.

Il principio alla base dei SolidddVision si ispira alla visione degli insetti. Gli occhiali sono dotati di una serie di micro telecamere che catturano immagini multiple da diverse prospettive. Tali immagini vengono poi proiettate su minuscoli display all’interno delle lenti. Ognuno dei quali utilizza micro lenti per indirizzare le immagini alla zona periferica della retina. Suddetto sistema consente di “trasferire” informazioni visive che altrimenti sarebbero perse a causa della degenerazione.

I risultati dei primi test condotti su individui affetti da maculopatia sono incoraggianti. La maggior parte dei partecipanti ha registrato un miglioramento significativo nella capacità di lettura. Un’attività spesso compromessa dalla malattia. Soliddd Corp intende perfezionare ulteriormente i suoi occhiali prima del lancio sul mercato. Quest’ultimo è previsto negli Stati Uniti entro la fine del 2025. Ciò potrebbe rappresentare un punto di svolta per chi convive con la degenerazione maculare. Offrendo una nuova opportunità di autonomia e una migliore qualità della vita. Il tutto grazie ai nuovi occhiali smart SolidddVision.