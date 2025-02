Microsoft riceve una nuova sfida per i datacenter

Microsoft potrebbe ritrovarsi al centro di un periodo complicato per il settore dei data center. Ciò a causa di una nuova sfida proposta da Reliance Group. Il colosso industriale indiano presieduto da Mukesh Ambani, ha annunciato un progetto particolarmente ambizioso. Quest’ultimo porterà ad un’importante cambiamento nel settore a livello mondiale. L’impresa intende costruire a Jamnagar quello che sarà il più grande data center al mondo. Tale dispositivo avrà una capacità totale di 3 gigawatt. Con tale caratteristica potrebbe diventare un punto di riferimento per l’infrastruttura digitale non solo dell’India. Ma anche a livello internazionale.

Microsoft: nuova concorrenza per i data center

Ciò che rende il progetto particolarmente significativo è la sua portata. La capacità prevista del centro dati sarà, infatti, cinque volte superiore a quella del più grande data center di Microsoft. Situato in Virginia. Con tale premessa, il nuovo centro dati di Reliance contribuirà ad aumentare la capacità complessiva dei data center in India. Ciò avrà un impatto importante sullo sviluppo digitale dell’intero paese. Quest’ultimo potenzierà la capacità di archiviazione dei dati. E non solo. Migliorerà anche la velocità e l’efficienza della connessione internet.

Un altro aspetto che distingue tale progetto è il suo impegno verso la sostenibilità. Reliance ha annunciato che il centro sarà alimentato principalmente da energia rinnovabile. La struttura sfrutterà fonti solari, eoliche e idrogeno verde. Tale approccio non solo risponde alla crescente domanda di energia pulita, ma mira anche a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni dei data center, che sono notoriamente energivori. È utile sottolineare che, per garantire una fornitura stabile, sarà probabilmente necessario un supporto da fonti energetiche fossili.

Il progetto prevede un investimento significativo. I costi ipotizzati vanno tra i 20 e i 30miliardi di dollari. L’obiettivo è completare la costruzione entro i prossimi ventiquattro mesi. Una tempistica ambiziosa che evidenzia l’importanza strategica dell’investimento. Suddetto grande passo segna una nuova fase per Reliance. Così come per l’intero settore dei data center. Non resta che attendere per scoprire se il progetto rispetterà le aspettative proposte. Inoltre, sarà interessante analizzare le reazioni della concorrenza, tra cui soprattutto Microsoft, in relazione a tale sfida tecnologica.