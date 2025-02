Il dibattito intorno all’acquisizione di TikTok si è acceso nuovamente. A tal proposito Donald Trump ha confermato il coinvolgimento di Microsoft nelle trattative. La situazione è resa ancora più complessa dalla natura delle offerte in gioco e dalle posizioni contrastanti degli attori coinvolti. Tra i quali è inclusa l’amministrazione americana, ByteDance e le potenziali aziende acquirenti. L’interesse degli Stati Uniti a limitare il controllo cinese sulla piattaforma non è una novità. Già durante il primo mandato di Trump furono avviate manovre per ostacolare TikTok. Ciò, come dichiarato, per tutelare la sicurezza nazionale.

TikTok: nuove indiscrezioni riguardo la possibile acquisizione

La questione si è riaccesa sotto l’attuale amministrazione. Ciò a causa delle nuove pressioni per una vendita che potrebbe garantire che i dati degli utenti americani non finiscano sotto il controllo di Pechino. La conferma dell’interesse di Microsoft segna un punto di svolta. La società aveva già tentato di acquisire TikTok nel 2020. Ciò prima che le trattative si arenassero a causa dell’opposizione di ByteDance.

La nuova proposta, che ricalca modelli di partecipazione pubblica già visti in altri settori strategici, solleva però interrogativi sulla reale indipendenza della piattaforma. Da un lato ByteDance non sembra intenzionata a cedere facilmente il controllo di TikTok. Dall’altro un intervento governativo diretto potrebbe generare resistenze sia a livello politico che di mercato. La condizione posta da Perplexity AI, secondo cui il governo non avrebbe diritto di voto né un posto nel consiglio di amministrazione, cerca di attenuare tali preoccupazioni. Resta da vedere se una simile configurazione possa essere accettata dalle parti in gioco.

Nel frattempo, la finestra temporale per trovare una soluzione si restringe. Con la proroga concessa da un ordine esecutivo di Trump in scadenza nei prossimi mesi, la pressione su ByteDance aumenta. Ciò mentre le aziende interessate a TikTok devono affinare le loro strategie per chiudere un affare che potrebbe ridefinire il panorama dei social media.