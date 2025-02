Apple: nuovi passi avanti per i primi pieghevoli

Continua il lavoro di Apple per realizzare il suo primo pieghevole. L’azienda di Cupertino sta per compiere un passo importante con l’imminente scelta del fornitore per il display del suo primo iPhone foldable. L’annuncio arriva da fonti vicine alla catena di fornitura dell’azienda. Ciò indica che la realizzazione del tanto atteso dispositivo potrebbe essere vicina. Apple non ha mai ufficialmente annunciato l’esistenza di un iPhone pieghevole. Eppure, voci ed indiscrezioni stanno alimentando l’interesse riguardo tale progetto.

Apple: è in arrivo il primo iPhone foldable?

Il processo di sviluppo del dispositivo pieghevole non è stato semplice. Si sono presentate diverse difficoltà. Quest’ultime sono legate alla ricerca di un fornitore in grado di soddisfare gli altissimi standard qualitativi di Apple. In passato si erano verificate anche ipotesi di cancellazioni del progetto. Ciò a causa delle difficoltà nel creare uno schermo flessibile che potesse rispondere alle aspettative di durabilità e performance tipiche dei dispositivi Apple. Sembra però che alcune aziende sono ormai pronte a collaborare con Cupertino, proponendo soluzioni in grado di soddisfare le necessità sia per il display pieghevole che per i meccanismi interni.

Nel frattempo, le informazioni che emergono sul dispositivo parlano di un display principale tra i 7,6 e i 7,9 pollici. A cui si aggiunge quello esterno da 5,3 a 5,5 pollici. Si vocifera che il lancio del dispositivo potrebbe avvenire nel 2026. Ancora non si sa quale sarà il design scelto per il tanto atteso iPhone pieghevole. Apple potrebbe puntare su una forma a libro o su una piegatura a conchiglia. Se confermato, il suo arrivo potrebbe non solo rappresentare l’ingresso di Apple in un mercato considerato ancora di nicchia. Potrebbe anche dare una nuova spinta a un settore che alcuni considerano stagnante. Ciò grazie alla reputazione dell’azienda di dettare nuovi standard con i suoi prodotti. Non resta dunque che attendere per scoprire quale sarà la strategia di Apple per il settore dei pieghevoli.