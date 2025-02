Lycamobile: ecco come ottenere 150 GB e 2 mesi gratis

Se siete alla ricerca di una promozione vantaggiosa e ricca di contenuti, Lycamobile potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. Ciò grazie alla sua nuova offerta. Quest’ultima punta ad un perfetto equilibrio qualità-prezzo. Si tratta di 5G Portin 599, pensata per chi desidera effettuare la portabilità del proprio numero. La promo offre ogni mese minuti ed SMS illimitati. A cui si aggiungono 150 GB di internet in 5G. E non è tutto. Gli utenti che amano viaggiare hanno la possibilità di sfruttare 8 GB extra da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea. Inoltre, non sono presenti vincoli contrattuali. Gli utenti possono decidere di cambiare operatore in qualsiasi momento senza incorrere in costi nascosti.

Lycamobile: ulteriori vantaggi della sua promo

Tale tariffa rappresenta una delle soluzioni più economiche disponibili sul mercato. È l’opzione perfetta per chi ha bisogno di un’ampia quantità di dati senza spendere cifre troppo elevate. Per attivare la nuova offerta basta seguire le indicazioni presenti al seguente link.

Lycamobile offre anche la possibilità di accedere alla rete 5G. Un vantaggio da non sottovalutare. Ideale per tutti gli utenti che, per lavoro o svago, desiderano navigare in modo veloce e libero da intoppi. Il tutto alla massima velocità. Ciò che rende ancora più conveniente la promo di Lycamobile è l’opzione che permette di ottenere due mesi di servizio gratuiti. Al momento dell’attivazione gli utenti dovranno effettuare un primo pagamento. Pari al primo rinnovo. Il secondo e il terzo mese, invece, vengono concessi gratuitamente. Ciò significa che, fino al quarto mese, gli utenti possono beneficiare del servizio senza costi aggiuntivi.

Al momento, l’operatore non ha indicato possibili date di scadenza per l’attivazione. È ugualmente consigliabile procedere il prima possibile. In modo da non rischiare di perdere un’opportunità davvero unica. Con l’operatore virtuale Lycamobile, la promozione ideale sembra essere a portata di mano. Il tutto senza compromessi su qualità e convenienza.