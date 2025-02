Grandi PROMO Expert: regali irresistibili per te e per la casa

Amore e San Valentino, un binomio perfetto. Ma chi ha detto che a febbraio ci si può innamorare solo delle persone? L’amore può sbocciare anche per un nuovo televisore, un asciugatrice che ti fa dimenticare le giornate uggiose o, perché no, una PS5 da sogno. Ok, non è proprio la stessa identica cosa, ma l’euforia c’è comunque. Dove acquistare così tanti dispositivi? Da Expert. Lo store ha in serbo delle offerte che ti faranno battere il cuore più di un messaggio a mezzanotte con mille emoji.

Le offerte di Expert sono wow: eccole per te

Per i gamer che hanno mancato il grande momento, da Expert puoi ancora trovare il Sony Entertainment Bundle PS5 in esclusiva. Perché disperarsi? A soli 449,90 euro ti porti a casa la tanto desiderata console. E per completare il set gaming, perché non abbinare le cuffie Trust Gaming GXT 498 Forta? Suono avvolgente, design accattivante e il prezzo irresistibile di 39,90 euro. Hai bisogno di un PC tutto-in-uno? L’HP 27-CR0015NL, con il suo grande schermo, è perfetto sia per il lavoro che per il divertimento. Hai mai pensato di trasformare la tua scrivania in un’area super tech? Expert lo propone a un prezzo imbattibile.

E parlando di casa, perché non innamorarti del frigorifero Electrolux LNS5LE18S? È elegante e mantiene tutto fresco e ordinato. Da Expert lo paghi appena 499 euro, è la ciliegina sulla torta. Se vuoi migliorare la routine del bucato, la lavatrice Haier HW100-BP14929A-S è la compagna perfetta: 10 kg di capienza, adatta anche alle famiglie numerose. E per chi ama i vestiti sempre perfetti, l’asciugatrice Beko BMEPT481SBI diventa la tua migliore alleata. Niente più stendini ovunque per casa. Anche lei in offerta Expert a soli 499 euro. E per chi vuole cambiare televisore? Il Samsung TV UE85DU7170UXZT da 85 pollici è pura magia, a soltanto 999 euro. Ma se cerchi qualcosa di più compatto, senza rinunciare alla qualità, il LG OLED48C44LA da 48 pollici è l’alternativa perfetta. Anche questo da Expert a 999 euro. Allora, chi sarà il tuo prossimo amore tecnologico? Acquista qui sul sito.