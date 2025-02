Asus Zenfone 12 Ultra: eleganza e innovazione AI in un solo smartphone

Il nuovo Zenfone 12 Ultra Asus combina stile e funzionalità come mai prima d’ora. Il corpo è elegante, con una finitura in vetro opaco setoso che non solo attira l’occhio, ma garantisce un’ottima sensazione al tatto. Le cornici sottili e gli angoli arrotondati conferiscono un aspetto moderno, perfettamente bilanciato tra eleganza e resistenza. Il tutto è certificato IP68, assicurando una protezione completa contro polvere e acqua, pensata per affrontare senza problemi le sfide quotidiane. Ma non è solo questione di design accattivante con aspetti nuovi. ASUS ha posto grande attenzione alla sostenibilità, utilizzando alluminio riciclato per il telaio e un packaging FSC. Ogni dettaglio del Zenfone 12 Ultra sembra infatti esser stato pensato per coniugare estetica e rispetto per l’ambiente. Le tre opzioni di colore, Sage Green, Ebony Black e Sakura White, sono inoltre palesemente ispirate alla natura ed offrono una gamma di tonalità sofisticate e raffinate. Chi non desidererebbe uno smartphone che fa anche bene al pianeta?

Nuovo smartphone Asus con fotocamera e intelligenza artificiale per i creativi Zenfone 12 Ultra di ASUS è un vero gioiello per chi ama la fotografia. Il sistema a tre fotocamere promette immagini straordinarie grazie alla principale da 50 MP con il potente sensore Sony Lytia 700. Grazie al gimbal 6 assi, le foto risultano nitide anche in condizioni di movimento. Il teleobiettivo da 32 MP permette di avvicinarsi ai dettagli con uno zoom ottico 3X, mentre l’ultra-grandangolare da 13 MP consente di catturare panorami mozzafiato. Non è ciò che ogni appassionato di fotografia desidera? Ovviamente chiunque ne apprezzerebbe le capacità. Le funzionalità AI, poi, fanno la differenza. Tra queste, il tracking intelligente, che mantiene il soggetto sempre al centro, e l’AI Unblur, per eliminare le sfocature indesiderate. Zenfone 12 Ultra di ASUS ha anche altro. Lo smartphone offre infatti una suite di strumenti AI dedicata alla produttività, perfetta per chi lavora in movimento o viaggia spesso. Con il suo processore Snapdragon 8 Elite e un’autonomia di 26 ore, lo Zenfone 12 Ultra è poi pronto per affrontare ogni sfida. Il modello Zenfone 12 Ultra sarà disponibile su Amazon. Lo smartphone partirà in promozione a 999,99€ (con screen protector), rispetto al prezzo originale di 1099,99€. Inoltre, ASUS propone un interessante bundle, ossia lo Zenfone 12 Ultra con una Devilcase e un proteggi schermo a 1.027,99€.