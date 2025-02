Kena Mobile: la super promo che vi offre tantissimi giga a basso prezzo

Al giorno d’oggi, avere a disposizione una promozione che ci consente di accedere a minuti, SMS e gigabyte di traffico dati Internet risulta sicuramente necessario per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità dei nostri smartphone, i piccoli apparecchi tascabili infatti ci permettono di godere di tantissime funzionalità, ma necessitano per l’appunto di un’offerta attiva sul numero di cellulare per consentirci di restare connessi con il mondo digitale intorno a noi.

Di conseguenza attivare la promo giusta in base alle nostre esigenze e possibilità risulta di primaria importanza per poter godere di tutto ciò che risulta necessario a tal fine, in Italia fortunatamente sono presenti tantissimi provider telefonici che offrono cataloghi davvero ampi e ricchi di tutto il necessario per godere di un’esperienza d’uso a dir poco perfetta, tra questi spicca senza dubbio il nome di Kena mobile che da tanti anni ormai garantisce offerte ricolme di giga a costi davvero convenienti.

Negli ultimi giorni il provider ne ha proposta una decisamente accattivante, scopriamo insieme che cosa offre.

Tutto a meno di 7 euro al mese

Come potete vedere dal banner presenti in alto l’offerta garantisce a soli 6,99 € al mese la bellezza di 130 GB di traffico dati che aumentano a 230 se deciderete di attivare il servizio di ricarica automatica uniti a minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS verso tutti, come se non bastasse l’offerta godrà di un’attivazione completamente gratuita se deciderete di offrire i consensi commerciali e per di più il primo mese sarà completamente gratis, di conseguenza per un mese il rinnovo sarà a costo zero, aumentando ovviamente la convenienza dell’offerta.

Di conseguenza tutto ciò che dovete fare per attivare la promozione e recarvi sul sito ufficiale del provider in questione e cliccare sulla scheda dedicata alla promozione, quest’ultima è riservata a coloro che effettuano la portabilità da operatori virtuali presenti all’interno di una lista consultabile nella pagina della promozione.