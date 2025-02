Notebook LENOVO da gaming in OFFERTA BOMBA da 300 euro su Amazon

Acquistare un notebook da gaming è al giorno d’oggi sicuramente più alla portata di ogni singolo consumatore, anche nel momento in cui all’interno della scheda tecnica si dovessero trovare specifiche di ultima generazione, come nel dispositivo di casa Lenovo, dove è stata posizionata la NVIDIA GeForce RTX 4050.

Il modello di cui vi parliamo è il Lenovo LOQ, un terminale che presenta un display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), caratterizzato più che altro dalla possibilità di godere di un refresh rate che si estende fino a 144Hz, in modo da poter fruire di una fluidità maggiore. Il processore è un Intel Core i5 di dodicesima generazione, con configurazione che prevede 16GB di RAM ed un SSD da 1TB. Il tutto viene impreziosito dalla presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, con 6GB GDDR6 dedicati.

Notebook Lenovo in promozione su Amazon

La promozione è disponibile solo per pochi giorni, e permette di abbassare di molto il valore di listino di 1199 euro, riducendo la spesa di 300 euro, approfittando in questo modo dello sconto del 25%, cosicché in finale si possano spendere solamente 899 euro per il suo acquisto.

In termini dimensionali, come tutti i dispositivi da gaming, anche il corrente presenta un peso leggermente superiore alla media, capace di fermarsi a 2,38kg, non è particolarmente trasportabile, fermo restando essere più leggero di altri modelli dello stesso segmento. Il sistema di ventole è estremamente potente, in questo modo la macchina risulta essere sufficientemente silenziosa, con gestione termica Legion Coldfront 4.0, oltretutto la batteria ha una durata di circa 5 ore, durante le sessioni di gaming, con supporto a RapidCharge per una ricarica più rapida.