Se recentemente avete acquistato un nuovo smartphone e quest’ultimo supporta la rete 5G sicuramente ora il passo successivo da fare e attivare una promozione che vi consenta di sfruttare senza troppi problemi questo tipo di connettività, in Italia il 5G è disponibile da parecchi anni e recentemente molti operatori telefonici virtuali stanno offrendo ai propri clienti la possibilità di utilizzare la connessione dati di ultima generazione, le promozioni disponibili sono davvero tante e accedervi e decisamente facile e veloce, tutto ciò che dovete fare è trovare l’offerta più adatta alle vostre esigenze, sia come caratteristiche che come prezzo mensile e ovviamente poi procedere all’attivazione.

Un provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro è rappresentato da Ho mobile, Quest’ultimo ha recentemente attivato la connessione 5G e offre promozioni davvero competitive con costi accessibili a chiunque e caratteristiche interessanti, recentemente rimesse online una delle promozioni più amate dagli utenti che offre tutto il necessario per un’esperienza decisamente completa.

5G e tanti dati Internet

la promozione in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta è indisponibile per tutti coloro che vogliono attivarla ma come requisito parziale di accesso, effettuare la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di una lista consultabile nella pagina ufficiale della promozione, in tal caso infatti il costo di attivazione sarà di 2,99 €, altrimenti quest’ultimo salirà a 29,90 € rendendo di fatto la prova meno conveniente rispetto a quanto potrebbe essere.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico e procedere all’attivazione online in pochi semplici passi, una volta fatto non vi resta che attendere l’arrivo della Sim fisica a casa per poi procedere all’utilizzo della vostra nuova promozione con il 5G abilitato di default e tutta la sua velocità.