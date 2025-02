Google: nuove opzioni per il passaggio tra piattaforme Android

Nel 2024, Google ha annunciato una novità di grande impatto nel panorama tecnologico globale. Si tratta del lancio di Android XR. Un sistema operativo ideato per integrare l’ecosistema dell’azienda di Mountain View nelle nuove esperienze di realtà mista. Portando con sé il vasto catalogo del Google Play Store. Tale aspetto rappresenta un’importante opportunità per sviluppatori e utenti. La vera sfida sarà quella di adattare suddette app per sfruttare al meglio il nuovo ambiente tridimensionale. Ciò passando dai tradizionali schermi 2D degli smartphone a un’esperienza immersiva in 3D.

Google: nuove prospettive per la realtà mista

Sam Bright, vicepresidente di Google Play, ha spiegato che l’azienda è impegnata a semplificare il processo di adattamento dei contenuti. Ciò al fine di rendere il passaggio tra diverse piattaforme più fluido. A tal proposito, il team di Google sta lavorando su soluzioni specifiche. Quest’ultime consentiranno agli sviluppatori di creare applicazioni che funzionano su una varietà di dispositivi. Inclusi smartphone, tablet, smart TV e, naturalmente, dispositivi di realtà mista.

L’aspetto multipiattaforma è una priorità per Google. Eppure, non è solo la compatibilità tra dispositivi a essere al centro degli investimenti dell’azienda. Secondo recenti informazioni, l’intelligenza artificiale ricoprirà un ruolo importante nell’automazione del processo di sviluppo. Grazie a strumenti avanzati basati sull’AI, gli sviluppatori possono ora scrivere il codice una sola volta e adattarlo senza difficoltà a diverse piattaforme. Opzione che semplifica l’intero lavoro e riduce i tempi di sviluppo.

Al momento, non ci sono ancora tempistiche certe riguardo al lancio ufficiale di Android XR e dei dispositivi che lo supporteranno. È ipotizzabile che arriveranno entro la fine dell’anno. Non resta che attendere che vengano svelati maggiori dettagli. In tal modo, sarà possibile capire come Google intende portare tale rivoluzione tecnologica nelle case degli utenti. Ciò che è certo è che l’azienda mira a dare inizio ad una nuova era dell’intrattenimento e della produttività digitale.