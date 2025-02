Ford Megazilla 2.0 e Coyote V8: nuovi motori per competizioni e strada

Ford Performance alza il livello con il nuovo Megazilla 2.0, un motore pensato esclusivamente per chi cerca massime prestazioni in ambito competitivo. Questo nuovo V8 da 7,3 litri spinge oltre i limiti con una potenza che supera i 1.000 CV, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente. Cosa rende possibile un tale incremento? La risposta sta nel compressore volumetrico Whipple Gen 6 da 3 litri e nei pistoni forgiati, elementi che permettono di spingere al massimo senza compromessi.

Questa nuova versione, tuttavia, non può essere montata su vetture omologate per la strada. Il Ford Megazilla 2.0 è pensato esclusivamente per chi gareggia in competizioni come le gare di accelerazione, dove la potenza pura fa la differenza. Nonostante il prezzo non sia stato ancora annunciato, è ragionevole aspettarsi un costo superiore ai 22.995 dollari del modello precedente. E per gli europei? Dovranno fare a meno di questa belva, perché sarà disponibile solo negli Stati Uniti.

Ford Coyote V8: potenza ideata per la strada

Chi, invece, desidera portare su strada un motore ad alte prestazioni non resterà deluso dal nuovo Ford Coyote V8. Questa versione, basata sul motore della Mustang Dark Horse, arriva a erogare oltre 800 CV e ben 834 Nm di coppia. Un motore sovralimentato con un compressore volumetrico da 3 litri e una riprogrammazione della centralina che lo rende perfetto per chi cerca adrenalina anche su vetture omologate per l’uso quotidiano.

Ford offre poi una garanzia di due anni o 24.000 miglia. Sicuramente è un particolare rassicurante per chi desidera investire in un motore potente ma affidabile. Anche in questo caso, il prezzo non è stato ancora comunicato, ma l’attesa è per il quarto trimestre del 2025. E, purtroppo per gli appassionati europei, come il Ford Megazilla 2.0, anche il Coyote V8 sarà venduto solo in America. Quindi, performance da corsa o potenza su strada? Ford ha la risposta per entrambe le esigenze. Voi cosa scegliereste se ne aveste l’occasione?