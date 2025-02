Samsung brevetta una nuova feature per la prossima generazione di Galaxy Ring

Samsung sta credendo fortemente nei dispositivi wearable e il Galaxy Ring ne è una dimostrazione concreta. L’azienda coreana è già al lavoro sulla seconda generazione dell’anello smart per migliorare i punti di forza del modello di lancio.

Tuttavia, il marchio non sta pensando solo al breve periodo ma sta cercando di rendere la serie Galaxy Ring un companion perfetto per gli utenti Samsung. Infatti, sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti un brevetto depositato dall’azienda e incentrato su nuove feature pensate per i futuri anelli smart.

Stando a quanto descritto nel brevetto, Samsung vuole rendere i Galaxy Ring dei dispositivi di input per poter controllare altri device. La documentazione è stata depositata presso gli uffici WIPO per l’approvazione e grazie a questo passaggio possiamo scoprire qualche dettaglio in più.

Samsung potrebbe rendere il Galaxy Ring un device integrato nell’ecosistema del brand in grado di fungere da ponte tra vari device

Samsung descrive il Galaxy Ring di nuova generazione come un discendente diretto dell’attuale modello e del prossimo il cui debutto è previsto entro l’anno. Sarà possibile monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e altri valori biometrici analizzando i dati raccolti all’interno dell’app Samsung Health.

A queste feature a cui siamo abituati, però, si aggiunge anche la possibilità di interagire con altri dispositivi connessi in modalità wireless. L’immagine allegata al brevetto mostra un utente seduto di fronte ad un laptop e ad un tablet che controlla le immagini a schermo attraverso il Galaxy Ring. Possiamo immaginare che l’ecosistema Samsung, in futuro, permetterà la condivisione di file tra un device e l’altro attraverso gesture semplici come muovere una mano tra i due display.

Ricordiamo che le feature indicate nel brevetto rappresentano delle idee di Samsung che non per forza troveranno applicazioni reali. Non sappiamo se l’azienda stia effettivamente realizzando questa tecnologia o se la prossima generazione di Galaxy Ring potrà controllare i file tra due device.