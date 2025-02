Tim Cook ha confermato che Apple sta lavorando attivamente sulla sua intelligenza artificiale, denominata “Apple Intelligence”. Durante un’intervista, il CEO ha ribadito che l’azienda svelerà ulteriori dettagli della sua IA entro la fine dell’anno, suggerendo un annuncio ufficiale anche nel nostro paese nei prossimi mesi.

Apple punta sull’intelligenza artificiale nel 2025 e 2026

Dopo mesi di speculazioni, Apple sembra pronta a entrare nel settore dell’intelligenza artificiale generativa, seguendo la strada tracciata da Google con Gemini e da Microsoft con le sue soluzioni AI per Windows. Cook ha sottolineato che l’azienda è impegnata da anni nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma il 2024 sarà l’anno in cui Apple renderà pubblici i suoi progressi in questo ambito.

L’azienda potrebbe annunciare nuove funzionalità AI su iOS, macOS e iPadOS, migliorando Siri e introducendo strumenti avanzati per la produttività, la fotografia e la gestione delle attività quotidiane.

L’intelligenza artificiale di Apple ha già fatto il suo debutto ufficiale con iOS 18, arrivato nella seconda metà dello scorso anno. La compagnia potrebbe puntare però su un’integrazione della IA nel sistema operativo, con funzioni avanzate di assistenza, creazione di contenuti e analisi predittiva.

Le prime indiscrezioni suggeriscono che Apple stia lavorando a una versione potenziata di Siri, capace di gestire comandi più complessi e contestuali. Inoltre, si parla di un’integrazione più profonda dell’IA nelle app native come Messaggi, Note e Foto, per automatizzare alcune operazioni e migliorare l’esperienza utente.

La società ha sempre adottato un approccio più prudente e focalizzato sulla privacy rispetto ai concorrenti. L’intelligenza artificiale dell’azienda funziona localmente sui terminali, riducendo al minimo la necessità di connessioni cloud per l’elaborazione dei dati personali.

Tim Cook ha sottolineato che la società vede l’IA come un’opportunità per migliorare la vita degli utenti, senza compromettere la sicurezza e la protezione delle informazioni personali. Questo potrebbe tradursi in funzionalità avanzate gestite direttamente dai processori dei dispositivi, sfruttando la potenza dei chip Apple Silicon.

Apple è pronta a portare anche da noi Apple Intelligence nel corso dei prossimi mesi; il debutto è previsto entro la fine del primo semestre dell’anno.