Galaxy Watch5 apre le porte al settore gaming

Gli smartwatch, nel corso degli anni, hanno visto crescere la loro popolarità. Ciò grazie a funzionalità sempre più avanzate. Quest’ultime spaziano dalla misurazione dei parametri vitali alla gestione delle notifiche. Quando si pensa a un orologio intelligente raramente viene in mente l’idea di utilizzarlo per scopi legati ai videogiochi. Eppure, un utente ha deciso di sfidare tale convenzione. L’utente è riuscito a far girare giochi PSP e tramite Steam Link su un Galaxy Watch5. Una combinazione inaspettata che ha catturato l’attenzione di molti appassionati e curiosi.

Videogiochi sul Galaxy Watch5 di Samsung

Tale esperimento è stato realizzato grazie agli sforzi dell’utente ZenonDesingk. Quest’ultimo ha condiviso i risultati della sua impresa su Reddit. Ha mostrato le immagini di un gioco fluido e sorprendentemente dettagliato sul piccolo schermo del suo smartwatch. Nonostante il display ridotto e le limitate capacità hardware, l’orologio è riuscito a riprodurre giochi classici. Tra cui GTA Vice City, Mortal Kombat e Need for Speed Most Wanted.

Per realizzare tale progetto, ZenonDesingk ha dovuto affrontare diverse sfide tecniche. Inizialmente, ha cercato di installare degli APK tramite Bluetooth e browser. In tal caso i risultati non sono stati soddisfacenti. Non arrendendosi, ha quindi sfruttato l’applicazione Bugjaeger, che gli ha permesso di trasferire i file necessari tramite Wi-Fi. Ciò utilizzando lo strumento ADB (Android Debug Bridge). Con tale modalità è riuscito ad installare un emulatore PSP modificato per il display ad alta densità di pixel dell’orologio. Riuscendo così a far girare i titoli senza compromettere troppo la qualità visiva.

Inoltre, ZenonDesingk ha installato anche Steam Link. Riuscendo così a trasmettere giochi per PC sul piccolo schermo del Galaxy Watch5. Tra i titoli testati c’è anche Forza Horizon 4. Ovviamente è stata registrata una qualità ridotta e a una velocità inferiore rispetto a quella su un PC o una console. Eppure, si è riusciti comunque ad ottenere un’esperienza di gioco sorprendente per uno smartwatch.