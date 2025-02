CoopVoce: ultimo giorno per avere la EVO 20 a 4,90€ al mese

I gestori virtuali più forti si riescono a distinguere grazie alle loro offerte migliori e tra questi ovviamente ecco anche CoopVoce. L’azienda è diventata uno dei veri baluardi della categoria dei virtuali e lo dimostra con le sue offerte che tornano ciclicamente per far cambiare idea agli utenti. Secondo quanto riportato anche questa volta una delle offerte migliori appartiene a CoopVoce e si chiama EVO 20. Già un dettaglio da non trascurare: oggi è l’ultimo giorno per sottoscriverla in quanto scadeva proprio il 5 febbraio.

CoopVoce ha il meglio tra le sue offerte: è l’ultimo giorno per avere la EVO 20

Sarà difficile questa volta riuscire a portare via agli utenti la volontà di scegliere un provider come CoopVoce, soprattutto alla luce dell’offerta disponibile. Sul sito ufficiale, dove ci sono anche altre soluzioni, ecco spiccare una promo che garantisce il meglio per pochi euro mensili: la EVO 20. Questa, che costa solo 4,90 € al mese, è disponibile ancora per poche ore. Ecco tutti i dettagli che la contraddistinguono:

Minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono;

verso tutti i numeri di telefono; 1000 SMS ogni mese;

ogni mese; 20 GB di traffico dati in 4G.

Tutto questo a 4,90€ al mese, senza aumenti nel tempo. A differenza di altri operatori, CoopVoce garantisce un prezzo fisso senza rimodulazioni.

Chi sceglie EVO 20 entro il 5 febbraio 2024 potrà attivare l’offerta senza pagare alcun costo iniziale. Dopo questa data, potrebbe essere richiesto un contributo per l’attivazione, quindi chi vuole approfittarne ha tempo limitato per farlo.

Mentre molti operatori puntano su offerte con centinaia di GB, CoopVoce si distingue proponendo una soluzione equilibrata e conveniente. Con EVO 20, l’operatore virtuale offre una tariffa perfetta per chi cerca chiamate e messaggi senza limiti, con un pacchetto dati sufficiente per navigare senza problemi.

L’attivazione può essere fatta nei punti vendita Coop o sul sito ufficiale dell’operatore. Nessun vincolo e nessun costo nascosto, solo un’offerta chiara e semplice.