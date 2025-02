San Valentino da Expert: regali ultra Tech e offerte da sogno

San Valentino è alle porte e, per chi non ama i cuori e le cene romantiche, perché non puntare su qualcosa di diverso? Vi ricordate 500 giorni insieme? Quando Tom e Summer si sfidano a capire cosa fare insieme? Bene, a volte la risposta giusta è anche solo passare il tempo con i popcorn ed un bel film, magari davanti una tv nuova di zecca. Come acquistarla? Grazie ad offerte dal costo stracciato, proprio come quelle che trovate da Expert?

Offerte per la casa e per voi vi attendono da Expert

Per gli amanti del cinema e delle serie, il Samsung TV UE85DU7170UXZT è un sogno che si avvera. Con i suoi 85 pollici e la tecnologia Crystal UHD 4K, trasforma il vostro salotto in un cinema privato. Costa da Expert soli 999 euro! Se invece volete qualcosa di più compatto, ma non rinunciare alla qualità, c’è il LG OLED48C44LA. Questo OLED 4K da 48 pollici è perfetto per gli spazi più piccoli, ma con una qualità immagine che fa impallidire. Anche questo è a 999 euro. Ok, non è un prezzo minuscolo, ma potete sempre rateizzarlo e via.

Expert ha in promo al momento anche la Beko BMEPT481SBI, un’asciugatrice che vi farà dimenticare il fastidio di stendere i panni. Con capacità ideale e velocità, asciuga tutto in pochissimo tempo. E il prezzo? 499 euro! Per il frigorifero, invece, l’Electrolux LNS5LE18S è la scelta giusta. Con un design elegante e prestazioni top, terrà i vostri alimenti freschi e deliziosi con l’offerta Expert a 499 euro. Avete una famiglia numerosa? La Haier HW100-BP14929A-S, una lavatrice da 10 kg, semplificherà il bucato. Il suo prezzo? Scontatissimo a 399 euro.

Se avete perso la PS5, niente panico! Da Expert c’è il Sony Entertainment Bundle PS5 in esclusiva a 449,90 euro. E per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, le cuffie Trust Gaming GXT 498 Forta sono la scelta perfetta, con un suono avvolgente a solo 39,90 euro. Se cercate poi un PC tutto-in-uno, l’HP 27-CR0015NL con Windows è un’ottima opzione per lavorare o divertirvi, disponibile da Expert. Cliccate ora qui sul sito per queste e tante altre promo.