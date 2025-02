Apple sta per svelare una serie di dispositivi particolarmente attesi da fan ed appassionati. Questa volta il focus di Cupertino sarà sulla convenienza. I nuovi prodotti promettono bilanciano prezzo e prestazioni. Offrendo così un’alternativa interessante a chi cerca dispositivi performanti, ma senza un costo esorbitante. A tal proposito, il mese di marzo si prospetta come un momento chiave per Apple

Apple: nuovi dispositivi più accessibili

Uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio l’iPad 11. Il nuovo modello di tablet entry-level di Apple promette un significativo salto in avanti rispetto alla generazione precedente. L’azienda ha deciso di abbandonare definitivamente i 4 GB di RAM. Ciò a favore di una configurazione più moderna con 8 GB di memoria. Il tutto sarà accompagnato dal chip A17 Pro. Tale aggiornamento renderà l’iPad base più adatto a supportare le funzionalità di Apple Intelligence. Anche l’iPad Air riceverà un aggiornamento con l’arrivo del chip M3. Si tratta di un cambiamento che ha lo scopo di aumentare la longevità e l’efficienza del dispositivo.

Il MacBook Air, invece, si prepara a ricevere il chip M4. Un aggiornamento che promette di migliorare ulteriormente le prestazioni e l’efficienza energetica del modello ultraportatile di Apple. Tale aggiornamento, unito a un possibile aggiustamento del prezzo, potrebbe rendere il MacBook Air un’opzione molto interessante.

Ma il vero protagonista sarà senza dubbio l’iPhone SE 4. Il modello riprende le linee estetiche di iPhone 14. Con alcune rinunce strategiche per contenere i costi. L’assenza della Dynamic Island e la presenza di una singola fotocamera potrebbero far storcere il naso. Ma la presenza del chip A18 renderà tale dispositivo un’alternativa molto competitiva. Infine, il mese di marzo potrebbe segnare il debutto di una nuova categoria di prodotto. Ovvero lo smart display di Apple. Un dispositivo che unisce le funzionalità di un HomePod a un display da 7 pollici. Con tali novità è evidente che Apple punta ad offrire prestazioni elevate a prezzi più accessibili, rendendo la tecnologia di Cupertino alla portata di tutti.