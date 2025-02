Kena Mobile: 100 GB al mese a meno di 5 euro, ultimo giorno

Scegliere un provider virtuale significa risparmiare avendo tutto. È difficile infatti trovare uno di questi gestori che non abbia qualsiasi contenuto all’interno delle sue offerte. A dimostrarlo oggi è particolarmente Kena Mobile, azienda ormai in netta crescita e che grazie alla qualità offerta dall’appoggio su reti TIM, garantisce tutto ciò che occorre.

Oggi 5 febbraio è l’ultimo giorno per attivare Kena Smart 100. Questa promo rende disponibili i contenuti più ambiti dal pubblico. Si parte infatti da internet con ben 100 GB in 4G. Non mancano poi minuti illimitati e 200 SMS al prezzo fisso di 4,99€ al mese. Un dettaglio interessante è che il primo mese è completamente gratuito.

L’offerta è riservata a chi proviene da Iliad e dagli altri operatori virtuali (MVNO). Gli utenti di TIM, Vodafone, WindTre e altri gestori principali non possono aderire alla promozione.

SIM gratuita e nessun costo nascosto aggiuntivo con Kena Mobile

Un altro punto a favore di questa tariffa è la totale assenza di costi aggiuntivi. La SIM viene spedita gratuitamente, senza spese di consegna o attivazione. Una volta ricevuta, basta seguire la procedura guidata per completare il passaggio del numero o attivare una nuova linea.

Il piano non prevede aumenti nel tempo: il prezzo di 4,99€ al mese resta bloccato, senza rimodulazioni o vincoli contrattuali.

La SMart 100 di Kena Mobile si attiva facilmente

Chi è interessato può attivare Kena Smart 100 direttamente online, senza bisogno di recarsi in un punto vendita. Il processo è semplice e veloce, con la possibilità di identificarsi in pochi minuti e ricevere la SIM comodamente a casa.

Visto che oggi è l’ultimo giorno per approfittarne, chi vuole sfruttare questa promozione deve attivarla entro la mezzanotte. Con il primo mese gratis, la spedizione gratuita e 100 GB a meno di 5€ al mese, si tratta di una delle offerte più convenienti per chi proviene da Iliad e operatori virtuali.