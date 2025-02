Nvidia RTX 50: scarseggiano le schede e gli scalper gongolano

A quanto pare il peggior incubo, nonché la peggiore paura di tutti gli Appassionati dei gaming su pc sta diventando realtà, nemmeno un mese fa la nota azienda vestita di verde ha presentato al mondo le sue nuove soluzioni GeForce RTX 50 ed ora, al momento del lancio sul mercato, le schede grafiche scarseggiano come non mai, tutti temevano questa possibilità per svariate ragioni, la prima fra tutte e quella legata all’inflazione del prezzo dal momento che ora per accaparrarsi una scheda grafica di questa nuova generazione vista la loro rarità, di base serve sborsare cifre decisamente più Alte rispetto a quelle di listino, ma non è tutto, molti utenti temevano la possibilità che alcuni scalper potessero fiutare l’affare acquistando tramite software o bot interi stack di schede video per poi rivenderle a prezzi incredibilmente maggiorati, ed è proprio ciò che sta succedendo.

Nvidia non ha rifornito i rivenditori come si deve

Effettivamente la nota azienda californiana non ha rifornito i rivenditori di terze parti e i partner ufficiali in modo adeguato, sembra addirittura che le aziende che si occupano di produrre soluzioni custom abbiano ricevuto a malapena una decina di modelli per poter lavorare, di conseguenza le lunghe file davanti ai negozi spesso si sono tradotti in veri e propri buchi nell’acqua dal momento che i pochi fortunati in grado di accedere all’acquisto hanno pensato bene di portarsi a casa numerosi modelli per poi rivenderli, ha fatto addirittura notizia un rivenditore giapponese che per riuscire ad avere un comportamento imparziale in grado di valorizzare tutti gli utenti ha deciso di estrarre a sorte i fortunati che hanno avuto la possibilità di accedere all’acquisto.

L’unica cosa che purtroppo resta da fare è quella di aspettare che l’entusiasmo iniziale cali e l’azienda riesca a produrre ulteriori chip in modo da poter soddisfare tutte le esigenze, togliendo in tal modo potere anche a coloro che decidono di acquistare solamente per rivendere.