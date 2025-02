Powerbeats Pro 2: Apple prepara il debutto dei nuovi auricolari sportivi

Martedì 11 febbraio potrebbe essere la data ufficiale per il lancio dei Powerbeats Pro 2. Stiamo parlando della nuova generazione di auricolari sportivi di Apple. L’informazione arriva da Mark Gurman di Bloomberg. Secondo il quale il colosso di Cupertino è finalmente pronto a presentare un modello profondamente rinnovato rispetto alla versione originale del 2019. Il prezzo di vendita negli Stati Uniti dovrebbe essere di 250 dollari.

Il design sarà uno degli aspetti più evidenti del cambiamento. Apple ha ridisegnato gli auricolari dandogli una forma più sottile e verticale. Proprio come già mostrato in un video promozionale che vedeva protagonista Shohei Ohtani, celebre giocatore di baseball della MLB. Malgrado il restyling, i Powerbeats Pro 2 manterranno però i tradizionali ganci regolabili per garantire una perfetta stabilità durante l’attività sportiva. Un’altra novità riguarda la serie di colori disponibili. Saranno infatti introdotte tonalità più accattivanti, tra cui l’elettrizzante Electric Orange.

Apple Powerbeats Pro 2: più tecnologia e funzioni per il fitness

Se il design rappresenta un’evoluzione importante, le novità più rilevanti riguardano però le prestazioni e le funzionalità avanzate. Il nuovo modello sarà infatti equipaggiato con il chip H2, già utilizzato negli AirPods Pro 2. Esso consentirà una cancellazione attiva del rumore nettamente migliorata. Questo aggiornamento rappresenta quindi una svolta per chi utilizza gli auricolari in ambienti affollati o durante sessioni di allenamento piuttosto intense.

Un’altra innovazione riguarda l’integrazione di sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Tale funzione, individuata all’interno del codice di iOS 18, permetterà di sincronizzare i dati raccolti con l’app Salute dell’iPhone e altre applicazioni compatibili. Gli auricolari potranno persino connettersi alle attrezzature da palestra, come tapis roulant e cyclette. Promettendo un’esperienza ancora più completa per chi vuole tenere sotto controllo le proprie performance.

Dal lato audio, gli utenti potranno aspettarsi una qualità del suono superiore e una maggiore durata della batteria rispetto al modello precedente. In più, Apple ha deciso di allinearsi agli standard più recenti dotando la custodia di ricarica di una porta USB-C. Anche i clienti Android potranno beneficiare di alcune funzioni avanzate, come il supporto alla rete Find My Device.