Lycamobile sorprende i nuovi utenti con una promo imperdibile

Tra gli operatori che stanno maggiormente attirando l’attenzione del settore della telefonia, Lycamobile si distingue per la sua strategia. Quest’ultima è orientata alla convenienza e alla qualità del servizio. Riuscendo ad attirare sempre più utenti. Ciò grazie ad offerte sempre più vantaggiose e alla capacità di rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo. Una delle proposte più recenti e apprezzate è la 5G Portin 599. Un piano tariffario pensato per coloro che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero verso Lycamobile.

Lycambile: ecco come attivare la nuova offerta

La promo messa a disposizione dall’operatore propone un prezzo competitivo senza rinunciare alla qualità. Il costo mensile è di appena 5,99€. Il piano tariffario comprende minuti ed SMS illimitati con 150 GB in 5G. Inoltre, offre la possibilità di accedere al roaming nei Paesi dell’UE con 8 GB extra. Tale pacchetto rappresenta una delle proposte più competitive attualmente disponibili sul mercato. Per procedere all’attivazione basta recarsi sul sito web dell’operatore e seguire le indicazioni presenti.

Un incentivo proposto da Lycamobile riguarda la possibilità di ottenere due mesi gratis. Gli utenti che scelgono di aderire al piano 5G Portin 599 pagano solo il primo mese al momento dell’attivazione. Il secondo e il terzo mese di servizio risultano, invece, gratuiti. Il pagamento riprende solo dal quarto mese. Un ulteriore vantaggio è la totale assenza di vincoli contrattuali o penali per chi decide di cambiare operatore. Un’opzione importante per chi preferisce testare il servizio in totale libertà.

L’impegno di Lycamobile nel rendere il 5G accessibile a tutti si riflette in offerte come la 5G Portin 599. Quest’ultima combina un alto quantitativo di dati, un servizio affidabile e un prezzo altamente competitivo. Se sei alla ricerca di un’opzione conveniente, senza vincoli e con una copertura di rete avanzata, tale promozione rappresenta un’opportunità da non perdere. Considerando l’alta richiesta e la possibilità di adesione limitata nel tempo, è consigliabile approfittarne il prima possibile per assicurarsi tutti i vantaggi offerti.