Xbox Store, a febbraio sconti folli fino al 90%

Il colosso americano Microsoft continua a stupire con le sue fantastiche proposte. Ogni mese, infatti, vengono aggiornate le super promozioni rese disponibili su Xbox Store. Anche per questi primi giorni di febbraio, in particolare, l’azienda sta continuano a proporre sullo store numerosi videogiochi con degli sconti e delle offerte davvero eccezionali. Come successo spesso in passato, anche questa volta gli utenti potranno trovare e acquistare dei videogiochi a dei prezzi estremamente convenienti grazie agli sconti folli che arrivano fino al 90%.

Xbox Store, al via nuove offerte a febbraio con sconti fino al 90%

Durante questa settimana il colosso americano Microsoft sta proponendo su Xbox Store tanti nuovi sconti ed offerte sensazionali. Come già accennato in apertura, l’azienda stupisce spesso gli utenti con tantissime occasioni e anche questa volta sarà possibile accedere a numerosi videogiochi. Anche in questo caso, sono disponibili all’acquisto su Xbox Store alcuni videogiochi con degli sconti folli pari addirittura al 90%.

Tra questi, segnaliamo ad esempio i videogiochi Borderlands 3. Gli utenti, grazie a questo sconto folle, potranno acquistarlo per la propria console ad un prezzo irrisorio di appena 6,99 euro. Su Xbox Store, troviamo poi altri videogiochi con altrettanti sconti notevoli. Tra questi, ci sono ad esempio i videogiochi Rayman Legends, The Darkness II e BioShock: The Collection. Tutti e tre i videogiochi in questione sono al momento disponibili all’acquisto sullo store con uno sconto pari all’80%.

Il primo e il secondo videogioco sono disponibili all’acquisto allo stesso prezzo pari a 5,99 euro. Per quanto riguarda il terzo videogioco, quest’ultimo è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro. Ovviamente questi sono soltanto alcuni dei videogiochi proposti in super sconto su Xbox Store in questa settimana. Consigliamo vivamente di visitare la pagina ufficiale dello store per non perdere nessun titolo in sconto. Ricordiamo tuttavia che alcune offerte potrebbero essere riservate solo agli utenti abbonati al servizio di Xbox Game Pass.