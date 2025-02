Galaxy G Fold: la nuova era dei pieghevoli secondo Samsung

Samsung si prepara a rivoluzionare ancora una volta il mercato degli smartphone pieghevoli con un dispositivo inedito. Durante l’evento Unpacked, in cui ha presentato la nuova serie Galaxy S25, l’azienda ha confermato le voci sull’arrivo imminente di un modello tri-fold, anticipandolo con un breve teaser. Le tempistiche per il lancio non sono ancora certe, ma le ipotesi più accreditate parlano di un’uscita tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Da Galaxy Z a Galaxy G

Oggi emergono nuovi dettagli su questo innovativo dispositivo. Secondo il leaker coreano yeux122, Samsung avrebbe già scelto il nome ufficiale per la nuova categoria di pieghevoli: Galaxy G Fold. La scelta della lettera “G” segna una netta differenziazione rispetto alla serie “Z“, adottata finora per i foldable dell’azienda, e richiama direttamente il particolare meccanismo di chiusura del dispositivo. Diversamente da soluzioni precedenti, lo schermo avrà due pieghe che si chiudono verso l’interno, formando una struttura a “G” quando il dispositivo è ripiegato.

Questa caratteristica rappresenta una novità significativa rispetto ad altri modelli, come il Huawei Mate XT, che segue invece una piegatura a “S“. Una volta completamente aperto, il Galaxy G Fold offrirà un ampio display da quasi 10 pollici, avvicinandosi all’esperienza d’uso di un tablet pur mantenendo una portabilità elevata. Non è un dettaglio trascurabile, considerando che i prototipi presentati da Samsung negli anni scorsi con questa tecnologia erano identificati proprio con il nome “Flex G“.

Un altro aspetto rilevante riguarda lo sviluppo dello schermo e della pellicola protettiva, che, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati progettati ex novo senza riutilizzare tecnologie già impiegate nei modelli foldable precedenti. Parallelamente, anche Google sembra prepararsi a questa evoluzione, con Android 16 che introdurrà miglioramenti nella gestione delle applicazioni su dispositivi con formati meno convenzionali. Tra le novità in arrivo, si segnala un triplo split-screen, che potrebbe ottimizzare l’esperienza d’uso proprio per dispositivi tri-fold come il futuro Galaxy G Fold. Il mercato dei pieghevoli è pronto per un nuovo salto in avanti, e Samsung si prepara ancora una volta a guidare l’innovazione.